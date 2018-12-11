России не грозит ни госпереворот, ни социальная революция

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российская политическая элита уже сформировалась таким образом, что любой государственный переворот не даст Западу искомых результатов.

Об этом в эфире YouTube-канала издания «PolitWera» заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она полагает, что России не грозит дворцовый переворот, поскольку российская власть осознала, что принадлежит к той части элиты, которая чувствует свою неразрывную связь со страной.

“Условно говоря, в результате свержения одного президента, на его место придёт другой, который будет вынужден следовать аналогичным курсом, либо тот окажется недостаточным государственником. То есть в слое элиты, которую мы справедливо за многое ругаем, осознание того, что они очень плотно связаны с Россией, и на Западе ничего хорошего не ждёт, уже сформировалось. В этом смысле любой дворцовый переворот не сулит ничего хорошего для Запада», – считает эксперт.

По ее словам, не грозит России и социальная революция, поскольку происходит мир входит “в не очень приятный период возвращения в крайне мрачные тяжёлые времена” и на “на новый виток ликвидации социального государства”.

«На наших глазах мы наблюдаем, как из индустрии выхолащивается массовый труд и заменяется машинами. Там, где 30 лет назад требовалась тысяча человек, теперь достаточно двух десятков. То же самое с армией. Это означает, что интересы масс можно не учитывать.

Более того, современные инструменты контроля и базы данных выводит контроль населения на новый уровень. Поэтому я являюсь оптимистом в том смысле, что никакой социальной революции не будет и пессимистом в том смысле, что всему миру придётся привыкать, что мы возвращаемся в очень неприятные времена в смысле социальных льгот и благ», – подытожила Алкснис.