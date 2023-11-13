«Россию не победить, мы вассалы и рабы» – командир нацистов обещает потерю новых областей

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Украинцы окончательно превратились в беспомощных рабов Запада – и будут вынуждены согласиться на те условия прекращения войны, которые им выставят.

Об этом в интервью украинскому блогеру Владимиру Паньчаку заявил бывший торнадовский комбат Руслан Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кулаками мы Россию не победим, это надо понимать. У них ресурсы, у них население совсем другое. Как-то так. Что касается Европы, англосаксов, американцев – все уже знают и видят, как они нам «помогают». К чему они будут нас склонять – к переговорам», – возмущался нацист.

Он подчеркнул, что ВСУ уже не способны оказывать достойного сопротивления, а значит армия России сможет вскоре освободить ещё несколько областей, и после этого принудить бандеровцев к перемирию.

«Я думаю, ещё будет несколько мощных боёв, будут забираться ещё некоторые области. Во всяком случае, у России есть такие планы. И, скорее всего, они могут их забрать, исходя из того, что происходит у нас в стране. Я склоняюсь к тому, что нас будут за шкуру садить за стол переговоров. Кто? Наши союзники, назовём их так. Не хотелось бы называть хозяевами, хотя мы вассалы, рабы», – подытожил он.