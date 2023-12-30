«Россию не победить, пора думать как спастись» – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всем сторонам уже стало абсолютно ясно, что победить Россию в этой войне не получится, а, значит, главной задачей Киева должно стать сохранение государства путем отказа от вступления в НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил известный украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«В ситуации, когда Россию не удалось победить, если Запад начинает обсуждать вопрос «а если Путин победит», если ключевые СМИ Запада говорят, что пора идти с Путиным на сделку… бывший министр обороны США пишет, что, если так дальше будет продолжаться, то Россия может и НАТО победить. В НАТО сегодня царит бардак. А если России нельзя нанести поражение, её нельзя победить – то это значит, что Россия может победить. Тогда какая у нас задача на войну? Если мы не можем победить Россию, значит, на месте политиков я бы предложил такую вещь: сохранить страну, сохранить консенсус независимости», – сказал Карасев.

Политолог отметил, что в таких условиях Украине придётся отказаться от стремления в НАТО.

«Последнее десятилетие у нас пытались навязать натовский консенсус – но мы такая страна, что не будет у нас натовского консенсуса. Посмотрите, как до войны регионы голосовали за вступление в НАТО» – резюмировал Карасев.