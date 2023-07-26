Россию не пригласили на Олимпиаду в Париж. Что теперь будет

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Национальные олимпийские комитеты России и Белоруссии не получили сегодня приглашения на летние Олимпийские игры в Париже.

Решение об их участии не будет принято и на конференции Международного олимпийского комитета (МОК) в октябре, заявил журналистам глава комитета Томас Бах. По его словам, решение вопроса о допуске россиян и белорусов к участию в Олимпиаде-2024 будет зависеть от «развития ситуации». Как уточнил Бах, никаких строгих дедлайнов по срокам решения этого вопроса МОК ставить не станет.

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«Мы будем пристально следить за тем, что происходит на отборочных, квалификационных состязаниях, потому что хотим быть как можно более уверены, что все, кого касаются рекомендации и Олимпийская хартия, соблюдают букву и дух этих условий. Как только у нас будет чёткая картина, мы примем решение. Мы не будем устанавливать конкретный срок. Потому что нам кажется, что если мы установим определённый срок, то столкнемся с ситуацией, когда все хорошо ведут себя до этой даты, а потом все выходит из-под контроля», – сказал Бах.

Он назвал спекуляцией утверждения о том, что МОК выбирает между допуском к Олимпиаде российских и украинских спортсменов.

В Киеве сочли это очередной «перемогой», которую Украина достигла при помощи США.

«Группа Макфола-Ермака еще в прошлом году предлагала не допускать спортсменов этих стран к соревнованиям. Мы благодарны за решение. Также важно, чтобы российские и белорусские спортсмены вообще были не допущены к Олимпиаде и другим соревнованиям и не могли выступать даже под нейтральными флагами», – написал в своем тг-канале руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Для вице-премьера Дмитрия Чернышенко решение МОК не стало новостью.

«МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций. У нашей страны огромный опыт, мотивация и перспектива, чтобы делать самостоятельно форматы масштаба Олимпийских игр и даже круче. Россия не будет изолирована от международного спорта», – заявил Чернышенко.

Он анонсировал проведение в России Международного фестиваля университетского спорта с участием представителей ШОС, БРИКС, СНГ. В 2024 году впервые состоятся «Игры будущего», Игры дружбы, Игры БРИКС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сегодняшнее решение «похоронит» олимпийское движение.

«Сейчас наступил судный час — если будет окончательно принято решение о недопуске, то можно хоронить олимпийское движение», – сказала она.

Российские политические блогеры восприняли решение МОК беззаботно.

«У нас сейчас своя «олимпиада» проходит. В которой мы обязаны победить. А с этим мы потом разберёмся», – написала журналистка Юлия Витязева.

«Наконец-то завершится глупая полемика «ехать без флага/не ехать», – считает политолог Армен Гаспарян.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что допуск российских спортсменов на Олимпиаду мог бы поспособствовать миру в Украине.

«Полностью инклюзивная Олимпиада могла бы стать большой помощью в мирном разрешении военных конфликтов, в частности войны в Украине… Олимпиада должна быть не о политике, а о спорте и спортсменах, Олимпиада имеет настоящую миротворческую миссию», — написал Сийярто в американской соцсети.