«Россию не разрушим, НАТО не светит». Киевская дипломатия приуныла накануне саммита в Женеве

09.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине необходимо срочно менять агрессивную антироссийскую политику, потому что в случае разрядки отношений Вашингтона и Москвы, американцы скажут Киеву самим решать свои проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил дипломат, экс-заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2014 года Украина фактически взяла стратагему, что с помощью коллективного Запада «Карфаген будет разрушен», мы разрушим Россию. По существу, сейчас мы видим, что на встрече Байдена и Путина эта стратагема заканчивается, и мы фактически понимаем и начинаем думать, что тогда нам нужно выходить из этой ситуации, в которую мы попали с Россией. Мы начинаем искать новые механизмы, новую повестку дня, мы даём сигналы, что они могут быть», – сказал дипломат.

«У нас в стране внутренняя политика была построена так, что у нас сейчас конституционное обязательство – вступление в ЕС и НАТО, нас загнали в траншею. Коль мы демократическая страна, нам нужно выйти из неё демократическим путём», – сказал экс-замминистра.

Также дипломат он отметил, что в случае разрядки отношений между США и Россией, американцы укажут Украине самой искать способы решения конфликта с Москвой.

«Президенту Зеленскому необходимо, чтобы народ понял, даже те самые последователи НАТО поняли, что дальше идти некуда. Изменение стратагемы может быть по двум причинам – внутренней или внешней, в демократически стране. Если начнётся реальный диалог и реальная разрядка между США и Россией, тогда они внешне будут говорить нам: «Ребята, мы не можем принять вас в НАТО. Нужно искать другую формулу решения проблем с Россией», – заключил Чалый.