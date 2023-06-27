«Россию недооценили» – генерал украинской разведки
На момент начала СВО на территории Украины находилось большое количество «агентов Кремля», которые занимались разведкой и дестабилизацией политической ситуации.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начиная с 2014 года была создана большая агентурная сеть для российских спецслужб. И эта база находилась на оккупированных территориях. Человека под видом переселенца переправляли на материковую часть Украины. И одна из задач таких агентов и диверсантов – находить близ воинских частей, стратегических объектов.
И во время «Ч», накануне того, когда Россия начала военную операцию, эти люди ставили не только метки и маяки, а всячески пытались в том числе и расшатывать общество, деморализовать, рассказывать всякие вещи что Киева уже нет, что власть уже сбежала с Украины», – сказал бывший разведчик.
Он подчеркнул, что для победы над Россией нужно было яростнее охотиться за «агентами Кремля».
«Деятельность наших спецслужб до войны была неэффективной. Если бы СБУ в то время захватила хотя бы нескольких таких людей, это было бы практическим подтверждением того, что Россия не шутит, и это не блеф Путина. Но отсутствие таких доказательств привело к тому, что Россию недооценили», – добавил Кондратюк.
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