«Россию недооценили» – генерал украинской разведки

Вадим Москаленко.  
27.06.2023 08:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1503
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


На момент начала СВО на территории Украины находилось большое количество «агентов Кремля», которые занимались разведкой и дестабилизацией политической ситуации.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил бывший глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На момент начала СВО на территории Украины находилось большое количество «агентов Кремля», которые занимались...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Начиная с 2014 года была создана большая агентурная сеть для российских спецслужб. И эта база находилась на оккупированных территориях. Человека под видом переселенца переправляли на материковую часть Украины. И одна из задач таких агентов и диверсантов – находить близ воинских частей, стратегических объектов.

И во время «Ч», накануне того, когда Россия начала военную операцию, эти люди ставили не только метки и маяки, а всячески пытались в том числе и расшатывать общество, деморализовать, рассказывать всякие вещи что Киева уже нет, что власть уже сбежала с Украины», – сказал бывший разведчик.

Он подчеркнул, что для победы над Россией нужно было яростнее охотиться за «агентами Кремля».

«Деятельность наших спецслужб до войны была неэффективной. Если бы СБУ в то время захватила хотя бы нескольких таких людей, это было бы практическим подтверждением того, что Россия не шутит, и это не блеф Путина. Но отсутствие таких доказательств привело к тому, что Россию недооценили», – добавил Кондратюк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть