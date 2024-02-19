«Россию нельзя разрушить – даже ценой Украины» – Карасев кинул камень в огород Запада

Вадим Москаленко.  
19.02.2024 16:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Желание подстрекаемых Западом бандеровцев уничтожить Россию невыполнимо – и неизбежно приведёт Украину к поражению.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Желание подстрекаемых Западом бандеровцев уничтожить Россию невыполнимо – и неизбежно приведёт Украину к поражению....

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«Наше этноцентрическое и национальное движение основывается на том, что мы тысячелетиями воюем с Россией, и задача Украины – разрушить Россию. «Уникальная миссия Украины – это окончательно разрушить Российскую империю, добить её, потому что все империи разрушаются».

А сейчас уже понятно, что нет. Многие погибли, убедились. Уже нет такого героического пафоса. Если война закончится – и начнётся внутриполитическая жизнь, кто-то выйдет и скажет: «Идём дальше воевать Россию», я не думаю, что он получит много поддержки. Скажут: «А сколько погибло людей. К чему вы нас призываете, её нельзя разрушить». По крайней мере, ближайшие 10-15 лет», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что в этой борьбе украинцы добьются только того, что потеряют своё государство.

«Или – возможно, но ценой Украины. Но это пусть на Западе так думают, а я не хочу так, чтобы цена разрушения Российской империи, причём это очень нереалистичная и иллюзорная цель, якобы её ценой была Украина… Может, кому-то это и выгодно, но не нам», – подытожил политолог.

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