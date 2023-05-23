Россию нужно готовить к нормальной мобилизации – Фатигаров

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Специальная военная операция показала, что мобилизационная система в России практически полностью разрушена, и её необходимо срочно восстанавливать.

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил военный журналист, политолог Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужна ли нам мобилизация? Для выполнения полных задач СВО – конечно, нужна, чтобы идти вперёд. Денацификацию и демилитаризацию, которые мы словами нашего верховного определили как задачи, никто не отменял. Просто надо понимать, что это такое, до каких границ мы должны дойти. Нам нужны люди. Но нам не нужны люди так, как мы получили их в ходе этой загадочной «частичной мобилизации». Ведь нет закона о частичной мобилизации, это всё со слов президента, там были какие-то сложные подзаконные акты. Такая «частичная мобилизация» нам не нужна, она была сделана от безвыходности, нам надо было дырки закрывать», – сказал Фатигаров.

Он подчеркнул, что для нормального набора войск мобилизационная система в России должна быть восстановлена и существенно улучшена, что может быть сделано уже к осени 2023 года.

«Чтобы провести нормальную мобилизацию, нам нужен нормальный учёт, который был разрушен одним министром. Нам нужны учёт, мобилизация, понимать, на каких полигонах мы будем ребят учить, кто будет заниматься этим. Возможно, ветераны СВО. Это не пустые слова, такая работа ведётся, президент поставил задачи и сроки. К осеннему призыву у нас уже будет мобилизационная база, всё будет восстановлено. Но опять с бухты-барахты проводить какую-то мобилизацию, и упираться в те же проблемы – это глупо», – добавил политолог.