Россию нужно ликвидировать как единое государство – посол Украины в Вашингтоне

Российскую Федерацию невозможно сделать демократическим государством.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не сказала, что у нас проходят дебаты между украинской и американской стороной, это вопрос, к которому только недавно множество аналитиков, много правительственных структур подошли к обсуждению. Это вопрос, как и в 1990 году, когда все понимали, что абсолютно преступный, нечеловеческий Советский Союз не должен существовать, но одновременно никто не думал, каким же образом он должен исчезнуть.

Помните, даже были некоторые эксперты, некоторые из которых ещё сейчас остаются экспертами, которые рассказывали, что надо, чтобы Советский Союз стал демократическим, но в то же время, чтобы он сохранился как единая страна.

Но это иллюзия, которая оказалась абсолютно нереалистичной, и, слава богу, мы и много порабощённых Россией народов добыли свою независимость в 1991 году. Поэтому, мне кажется, только сейчас все поняли, что обсуждение должно быть шире, чем Украина должна победить», – заявила украинский посол.