«Россию нужно развалить. Если не территориально, то культурно» – депутат Рады
Для Украины выгодно, чтобы Российская Федерация распалась на ряд отдельных государств.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, участник карательной операции против ЛДНР Роман Костенко
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Он считает, что пока сложно гадать, распадется ли Россия в дальнейшем, признавая, что она может «десятилетиями существовать».
«Для Украины было бы лучше, чтобы Россия была не одной большой державой, а чтобы это было несколько государств, с которыми можно отдельно постепенно налаживать диалоги для того, чтобы наше население могло чувствовать себя безопасно. Мы ведь понимаем, что у нас 4 тысячи км границы с РФ, но даже когда мы победим, 20-30 лет мы будем противостоять дальше, а потом все равно придется налаживать какие-то отношения, в том числе экономические.
И мы понимаем, что есть под боком одна такая страна, в которой есть угроза того, что придет один такой человек, как Путин, и будет риск того, чтобы вернуть всю эту армаду против нашего государства», – сказал Костенко в интервью РБК-Украина.
Он добавил, что осколки России по отдельности не смогут противостоять Украине.
«Конечно, для нас выгоднее, чтобы Россия была развалена. Может быть, не территориально, а изнутри, культурно. Нам важно, чтобы она была поделена, скажем так. Я не думаю, что это произойдет до нашей победы или сразу после, но я думаю, что над этим нужно будет работать», – резюмировал Костенко.
Спасибо!
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