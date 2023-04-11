Россию обманывают, но она надеется на продление зерновой сделки

Достаточно высокой остается вероятность продления после 18 мая так называемой сделки, позволяющей вывозить сельхозпродукцию из подконтрольных киевскому режиму морских портов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

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«Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой — по вывозу украинского зерна — всё понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени. Как правило, всё заканчивается тем, что Генеральный секретарь ООН и его сотрудники демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили. Мы очень признательны, но результат-то где?», – сказал Полянский в интервью «Известиям».

Он обратил внимание на «лицемерную позицию со стороны американцев и в большей степени европейцев, которые ничего не делают для того, чтобы всё работало».

«То есть, когда конкретные страны или банки начинают выдвигать какие-то условия, а экономоператоры — перестраховываться, ни европейские государства, ни Еврокомиссия ничего не делают. И вопрос этот с мертвой точки не сдвигается. Это было и в первый этап реализации сделки, потом она была продлена на 120 дней. Сейчас мы очень жестко предупредили, что будем ожидать какого-то существенного прогресса, который позволил бы говорить, что лед тронулся и что действительно есть желание работать над тем, о чем мы договорились в Стамбуле. Пока я со своей перспективы не вижу каких-то радикальных изменений с момента продления сделки. До 18 мая остается не так много времени, но это не значит, что за это время нельзя при желании чего-то добиться, что позволило бы нам убедиться в искренности намерений западных коллег реализовать обе части сделки. «Час Х» не настал, но мы свою позицию обозначили довольно жестко и бескомпромиссно. Хочется верить, что на Западе нас услышали. В ООН, во всяком случае, услышали точно», – добавил дипломат.

По его словам, если 18 мая сделка по вывозу украинского зерна не продлевается, это значит, что прекращает свою деятельность Совместный координационный центр в Стамбуле, который позволяет обеспечивать транзит украинских судов и их проверку.

«Там целый отработанный механизм, там сидят представители от РФ, Украины и турецкие коллеги, они всё это дело мониторят. Непродление означает, что у этого механизма не будет никаких правовых оснований работать дальше. Естественно, что реализацию такой серьезной вещи, как экспорт зерна, без российских гарантий безопасности в акватории Черного моря представить сложно. Не хочется думать о плохих сценариях, но понятно, что, в случае если одна из сторон соглашения выразит возражения, все механизмы останутся частью истории. Дальше у нас опять неписаные страницы, которые еще предстоит понять, как заполнять», – подчеркнул зампред РФ в ООН.

У него поинтересовались, есть ли шанс переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, что было одним из условий сделки.

«Шанс есть всегда. Есть понимание, что это часть договоренностей, но нас водят кругами: кто-то говорит, что это невозможно, кто-то говорит, что это не от него зависит. В ООН пытаются эту проблему решить, но пока ничего. Я не вижу абсолютно никаких изменений в данном вопросе, а он очень конкретный — надо просто переподключить. Но пока я не вижу для этого никаких предпосылок, если честно», – резюмировал Полянский.