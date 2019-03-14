Россию обвинили в еще одной беде Украины

14.03.2019, Киев, Игорь Петров

Засилье олигархов на Украине является следствием «столетий оккупации» Россией.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от украинской националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столетиями были оккупированы и колонизированы. Мы были оккупированной нацией. Власть была колониальной, чужаки тут правили. Колонизация портила и социальную плоскость, т.е. собственность.

Мы и сегодня переживаем олигархат – это последствия советской оккупации. Это следствие того, что собственность в нашей стране была отобрана у украинцев и оказалась в других руках», – сказал Сиротюк.