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14.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Д.Б., Украина
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Россию обвинили в еще одной беде Украины

Засилье олигархов на Украине является следствием «столетий оккупации» Россией.

Об этом на круглом столе в Киеве заявил депутат Киевского горсовета от украинской националистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы столетиями были оккупированы и колонизированы. Мы были оккупированной нацией. Власть была колониальной, чужаки тут правили. Колонизация портила и социальную плоскость, т.е. собственность.

Мы и сегодня переживаем олигархат – это последствия советской оккупации. Это следствие того, что собственность в нашей стране была отобрана у украинцев и оказалась в других руках», – сказал Сиротюк.

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