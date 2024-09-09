Россию ожидает мощный десант «миротворцев» из Индии и Китая

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Издание India Today со ссылкой на собственные источник пишет о том, что советник по нацбезопасности правительства Индии Аджит Довал на следующей неделе посетит Москву и встретится с президентом Путиным, чтобы обсудить мир на Украине.

«Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит мирные усилия, направленные на продолжающееся урегулирование российско-украинской войны» , — говорится в материале.

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Довал также примет участие в встрече советников по нацбезопасности стран-членов БРИКС. Ожидается, что в кулуарах встречи он проведет переговоры с российскими и китайскими коллегами, в ходе которых «продолжит дискуссии по украинскому вопросу, начатые в июле в Москве».

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Также источники издания сообщают, что советник Нарендры Моди передаст Путину разработанный руководством Индии собственный мирный план по Украине.

Одновременно с этим сообщением МИД КНР сообщил, что в тех же числах – то есть, 11-12 сентября – Москву посетит глава китайской дипломатии Ван И.

«По приглашению Секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Шойгу, член Политбюро ЦК КПК и Директор Канцелярии Центральной Комиссии иностранных дел Ван И примет участие в 14-м Встречи высокопоставленных чиновников БРИКС, ответственных за вопросы безопасности/советников по вопросам национальной безопасности, которая состоится в Санкт-Петербурге 11-12 сентября», – говорится в сообщении.

О том, какие темы будет обсуждать китайский дипломат с российскими чиновниками, не сообщается, но вездесущие инсайдеры утверждают, что одной их ключевых тем для разговора также будет мир на Украине.

Совпадение или нет, но сегодня немецкие СМИ вышли с анонсами, что канцлер Олаф Шольц также считает, что «настал момент для дискуссий об окончании войны в Украине».

«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем это кажется сейчас», — добавил Шольц.

В интервью ZDF Шольц заявил, что согласен с тезисом о том, что Российская Федерация должна участвовать во втором «саммите мира».

Эти примирительнее заявления Шольца прозвучали после того, как нынешний посол Украины в Бразилии (и экс-посол Киева в Берлине) Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung похвалил канцлера за его усилия по подталкиванию сторон к переговорам.

«Очевидно, появилась новая динамика в идее о переговорах. Канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли переговоры с Путиным иметь смысл. У Федеративной Республики до сих пор есть посольство в Москве. И главное, мы, украинцы, доверяем немцам» – заявил Мельник.

А вот экс-министр обороны Великобритании Грант Шаппс в своей сегодняшней статье в The Times предложил выдвинуть Путину ультиматум – либо российская армия прекращает применение планирующих авиабомб по территории Украины, либо Запад разрешает использовать английское, французское, немецкое и американское ракетное оружие по всей территории России.

Как видим, с таким разбросом настроений ключевых акторов, до мира слишком далеко.