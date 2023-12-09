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Россию ожидает новая волна мобилизации.

Об этом в интервью «Метаметрике» заявил бывший разведчик Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ближайший год нас возможно ждет мобилизация в апреле-мае, потому что наша армия пока недостаточна, чтобы довести СВО до конца, согласно плану, намеченному руководством страны. Нам требуется армия за 2 млн человек. Пока реальная армия миллион четыреста – миллион пятьсот. Мы не торопимся, потому что требуется подогнать всю систему вооружений, получить новые истребители Су-35, завершить программу перехода на Т-90. У нас только-только стало хорошо с беспилотниками, но плохо с контрбатарейной борьбой и много еще чем другим. Это все планы на 2024 год», – сказал Артамонов.

Он допустил возможность военного переворота в Киеве и прихода к власти военной хунты, которую Запад заставит вести переговоры с Россией. Эксперт считает это плохим сценарием, потому что тогда более страшная война случится через 3-4 года.