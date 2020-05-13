Россию по периметру окружают американскими биолабораториями – Лавров

13.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Самым оптимальным вариантом для всех членов мирового сообщества была бы договорённость о создании верификационного механизма к универсальной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия.

Об этом ходе брифинга по итогам совещания глав МИД стран ШОС заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не раз привлекли внимание к ситуации, связанной с созданием и развитием биологических лабораторий, большинство из них под эгидой Пентагона, которые США создают по всему миру, в том числе на пространстве ШОС, на постсоветском пространстве, и эти лаборатории достаточно плотно формируются по периметру границ РФ и соответственно рядом и с границами КНР.

Мы считаем, что в сфере биологической безопасности всегда была необходимость транспарентности и проверки того, что происходит в ходе таких научных исследований и давно выступаем за то, чтобы в рамках конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия был бы разработан верификационный механизм, который позволял бы контролировать и обеспечивать транспарентность деятельности всех стран по недопущению создания биологического и токсинного оружия», – заявил Лавров.

«С 2001 года – уже скоро будет 20 лет с тех пор, как Россия вместе с большинством других, включая и КНР, выступает за договорённость о подготовке соответствующего протокола к этой конвенции, который создавал бы механизм верификации и проверки выполнения странами-участницами конвенции своего обязательства не создавать биологическое оружие. Категорически против такого предложения выступают США практически в одиночку», – добавил глава МИД.

«Конечно, сейчас эта проблема обострилась, и нежелание США обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира, наводит на вопросы о том, а что всё-таки на самом деле происходит, какие цели преследуются?

Мы ведём активный диалог на эту тему со всеми нашими партнёрами, в том числе в рамках СНГ, ставим этот вопрос и в Шанхайской организации сотрудничества. У нас есть позитивный пример – мы заключили межправительственный меморандум с Таджикистаном, готовим аналогичный документ и с Узбекистаном, ведём соответствующие консультации и с другими странами на постсоветском пространстве, включая Казахстан, Армению и других наших соседей. Считаю, эта работа весьма полезна, чтобы развеять любые озабоченности, которые могут возникать в связи с возникновением такого рода инфекционных заболеваний.

По моему глубокому убеждению все страны должны подойти к этой проблеме на универсальной основе. И, возвращаясь к тому, что я сказал в начале, оптимальным вариантом для всех нас, для всех членов мирового сообщества была бы договорённость о создании верификационного механизма к универсальной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Работу на этом направлении мы, конечно же, будем продолжать», – рассказал Лавров.

Как сообщал ПолитНавигатор, в своей же стране украинских специалистов не допускают в секретные биолаборатории США.