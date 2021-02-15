«Пахать и рожать». Россию предлагают заселить миллионами американцев

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия должна распахнуть свои границы для американцев, которые недовольны жизнью у себя на родине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Комсомольской правде» пишет колумнист Эдвард Чеснаков в статье под названием «Запад превратился в ГУЛАГ? Отлично. Давайте примем 50 млн белых американских мужиков у себя».

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По его словам, на Западе жизнь становится невыносимой из-за травли людей, имеющих альтернативное мнение.

«Давайте уже в России принимать тех, кого на Западе клеймят париями: нормальных, работящих мужчин и женщин, которые готовы возделывать здесь землю, устраивать мануфактуры и растить детей. Исторический прецедент есть: 75% немцев, переселившихся в неосвоенное Поволжье при Екатерине II, были протестантами — тогдашними евродиссидентами, многих из которых преследовали на родине по религиозным мотивам», – пишет Чеснаков.

«Ведь мы вымираем, – утверждает он. – На Дальнем Востоке – Китай и другие азиатские тигры, которые на каждый миллион нашего населения могут выставить СТО миллионов. На юге — молодая и дерзкая поднимающаяся Турция со своим нео-османизмом и пантюркизмом: пока ещё — наш партнёр, но Германия и Советский Союз перед Второй мировой тоже то дружили, то ссорились, то снова неразлейводили».

Автор считает, что у России «остался последний стратегический резерв — великая культура.

«Благодаря которой, как показывает та же историческая практика, уже следующее поколение этой, кхм, «белоэмиграции» будет мало отличаться от «Серёги из Рязани или Толяна из Перми». А если у нас будет мощное национальное ядро в 200 или даже 300 миллионов здоровых, крепких, работящих людей — Русских Хозяев — то мы загладим чудовищные демографические потери двадцатого века и станем одним из лидеров в двадцать первом… Или же развалимся, как социалистическая Югославия, которая так и не смогла объяснить сербам, хорватам, косовским албанцам и прочим, что все они — «югославы», – резюмирует Чеснаков.