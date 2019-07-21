Россию предупредили: Медведчуком нужно не очаровываться, а брать его за горло

21.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Жители России не должны питать иллюзий относительно фигуры Виктора Медведчука, получившего беспрецедентную поддержку Москвы накануне выборов.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Mediametrics Live» высказал лидер партии «Союз левых сил», экс-нардеп Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних пяти лет Медведчук нарастил свое состояние в три раза. Медведчук зарабатывал на войне таким же самым образом, каким зарабатывал на войне и Петр Порошенко. На сегодняшний момент там Левочкин, который в «Оппозиционном блоке – За жизнь», – человек, который спровоцировал и финансировал майдан.

В этом же блоке находится убийца Кива, который еще месяц назад признавался на «112» телеканале о том, как он расстреливал людей в Красноармейске Донецкой области, как они туда приехали, когда люди протестовали против переворота. Его финансировал сегодняшний хозяин нашего президента Коломойский. Кива об этом рассказал, как он их вызвал, как 60 человек вооружил, как дал им бронированные автомобили «ПриватБанка», как они приехали и расстреляли мирных людей, когда еще не было ни «зеленых человечков», ни ополченцев, еще даже никто не останавливал руками танки, которые шли на Восток», – отметил Волга.

Волга считает, что Путину следовало бы жестко поставить задачу перед Медведчуком – добиваться возвращения в государственную собственность Украины ключевых предприятий, которые сейчас контролируются зависимыми от Запада олигархами.

«По уму, я бы на месте Путина взял за горло Виктора Владимировича и сказал: «Сукин сын, ты делаешь именно то, что я сделал 10 лет назад: ты включаешь национализацию бюджетообразующих отраслей». Но ведь Медведчук – не Путин, вот в чем фишка, Медведчук – крупнейший олигарх, который так же увеличил свое состояние в три раза на этой войне, которая сегодня идет в Украине», – сказал он.

При этом политик призвал российские СМИ не повторять ошибку в отношении Медведчука, избегая критического взгляда, как в свое время с Владимиром Зеленским.

«А то, что ваши СМИ сегодня так схватились за Медведчука, я же, наверное, не скажу ничего удивительного, когда напомню, как ваши (российские – прим. ред.) СМИ схватились за Зеленского. Я был чуть ли не единственным из украинских экспертов, которого как только уже не хаяли, у Соловьева напали все, кто не попадя, переругались со мной все, только за то, что я говорил, что «Зеленский идет продолжить дело Порошенко и укрепить позиции олигархата на Украине». Мне говорили, что «Зеленский – это спаситель». Ваши СМИ хвалили его, ваши СМИ показывали, как он подтягивается на перекладине, какое это спасение, и как все изменится. Сегодня что? Вот та же самая ситуация, к сожалению, происходит сейчас с Медведчуком», – резюмировал Волга.