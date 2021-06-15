Россию призвали избавиться от статуса «юридической колонии Великобритании

15.06.2021, Москва, Олег Кравцов

В России совершают серьезную ошибку, полагаясь на справедливость британского правосудия, которое зачастую выносит решения по российским стратегическим предприятиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев.

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Он позитивно оценивает поправки к Конституции РФ, предусматривающие в определенных ситуациях ее приоритет над решениями наднациональных международных структур, и считает, что следующим логичным шагом должно было бы стать введение императивных норм о разрешении внутри страны корпоративных конфликтов между российскими лицами в отношении российских активов.

«Сейчас Россия во многом — своего рода юридическая колония Великобритании. В 1991 году страна перешла от плановой экономики к рыночной, что потребовало полной перестройки правовой базы и судебной системы. Такие изменения невозможно провести быстро и качественно, поэтому участники коммерческого оборота обратились к стабильно функционирующим на протяжении сотен лет английскому праву и процессу», – пишет Гусев.

По его словам, зависимость от британской системы резко снизилась после 2014 года, когда в России была проведена масштабная реформа.

«Тем не менее, российские участники оборота сохраняют слепую веру в английское правосудие. Многие коммерческие контракты и корпоративные соглашения содержат оговорку о том, что любые споры между сторонами должны передаваться на рассмотрение в Высокий суд Англии и Уэльса. Стороны рассчитывают на объективность и беспристрастность английского правосудия, а также его практику скрупулезного и детального разбора материалов дела. В отдельных случаях принятие подобных дел к рассмотрению английским судом представляет собой вторжение в исключительную компетенцию российских судов и угрозу российскому суверенитету», – считает юрист.

Он обращает внимание, что английские суды очень широко толкуют свои правила о юрисдикции, что позволяет им принимать к рассмотрению иски, которые не имеют очевидной связи с Великобританией.

«Яркий пример наступления английского правосудия на российский суверенитет — то, что английские суды не стесняются принимать к рассмотрению споры и выносить решения в отношении российских компаний, имеющих стратегическое значение для обороны и безопасности государства. Можно вспомнить целый ряд ярких процессов, наглядно иллюстрирующих эту тенденцию. Например, споры Александра Тугушева и Виталия Орлова вокруг крупнейшего рыбопромышленного холдинга «Норебо», Бориса Березовского и Романа Абрамовича в отношении «Сибнефти», несколько дел с участием Олега Дерипаски, Владимира Потанина, Романа Абрамовича и других бизнесменов по поводу долей в «Русале» и «Норникеле», – напоминает автор.

Он указывает, что перечисленные споры объединяла одна деталь — англичане во всех случаях определяют судьбу российских активов, которые относятся к стратегическим отраслям.

«Споры в отношении российских стратегических компаний должны относиться к исключительной компетенции российских судов. Никакой английский суд не может обладать компетенцией по определению судьбы, например, блок-пакета акций ПАО «Газпром». Обратное фактически означает отказ государства от части суверенитета», – резюмирует Гусев.