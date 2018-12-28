Россию призвали перестать заниматься самообманом по Украине

28.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина после президентских и парламентских выборов в 2019 году вряд ли поменяет свою недружественную политику по отношению к Донбассу и России. Надежды некоторых кругов в Москве на приход Юлии Тимошенко ошибочны. Новые партийные проекты играют техническую роль.

Об этом в эфире интернет-канала «Диалог» заявил экс-глава Совбеза ДНР и командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Существенных перемен не происходит, а от перемены слагаемых ничего не поменяется. Останется Порошенко, придет Тимошенко – все эти пристежные, которые в качестве технических кандидатов для того, чтобы кто-то вышел во второй тур, кто-то не вышел, – они уже настолько неинтересны, неинтересна их риторика, если мы понимаем их место и значение, независимо от того, кто там – Зеленский, Мураев», – заявил Ходаковский.

По его словам, в Москве сегодня определенные надежды связывают с Юлией Тимошенко.

«Делается ставка исключительно на госпожу Тимошенко, ее рейтинги, оцениваемые в 20 с лишним процентов – при том, что у Порошенко 11%. Все эти комбинации, все интриги, которые там разгораются, соединение, разъединение «Оппоблока» и все остальное – нацелено только на одно, чтобы Тимошенко, в конце концов, вышла во второй тур и «сделала» Порошенко без больших усилий», – заявил Ходаковский.

Он считает ставку на Тимошенко ошибочной – США все равно не будут контролировать киевскую верхушку и использовать Украину против России.

«Я считаю эту политику неполноценной, потому что она не приведет к нужным результатам. Мы обманываемся, но таким образом мы выигрываем какое-то время, замыливаем глаза сами себе, пытаемся держать перед носом морковку в качестве политической надежды, что, может быть, удастся.

Лавров же тоже говорил, что с этим правительством договориться не удастся, а, вот, с более вменяемым правительством… А под более вменяемым, я так понимаю, что подразумевается правительство госпожи Тимошенко. Она в свое время заключала газовые контракты с Россией на совершенно невыгодных для Украины условиях, гораздо более выгодных для России, например…

У Тимошенко еще есть возможность маневрировать – она будет пытаться играть между Россией и Западом, будет играть исключительно на интересе, она будет апеллировать к этому интересу и говорить: «Ребята, нам сейчас нужно поднимать экономику, а экономику без России поднять невозможно. И пусть мы Россию не любим, ненавидим, но есть объективные тенденции. Игнорировать их – это просто усугублять то тяжелое социально-экономическое положение, в котором Украина оказалась». Она будет разыгрывать эту карту, но Тимошенко – несамостоятельный игрок.

Украина – не самостоятельный игрок. И даже украинские политики признают, что Украина на сегодняшний день – откровенный сателлит Америки. А у Америки нет на сегодняшний день планов ослабить хватку на горле России. Абсолютно нет.

Соответственно, Украиной будут манипулировать для того, чтобы создавать как можно больше сложностей России.

Здесь жесткий ответ может быть только один – в случае военной агрессии со стороны Украины, нужно противопоставить аналогичную практику со стороны России», – заключил командир.