03.07.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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Россию призвали покончить с тезисом о «братском украинском народе»

Новости УкраиныРоссии пора прекращать говорить о «братском украинском народе», поддерживая, тем самым, концепцию его самостийного...

России пора прекращать говорить о «братском украинском народе», поддерживая, тем самым, концепцию его самостийного существования как отдельного от русского.

Об этом в рамках юбилейных научных чтений Института стран СНГ заявил экс-советник министра обороны Украины Алексей Селиванов, в 2014 году после нападения покинувший Киев и служащий сейчас в ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Селиванова, у России сегодня отсутствует внятный идеологический посыл на свои бывшие территории, а украинцы называются то братьями, то частью единого русского народа.

«Решение украинского вопроса – это предоставление большему количеству украинских граждан гражданства Российской Федерации, интеграция их сюда, и в обратном направлении – интеграция внятного идеологического месседжа в ту сторону.

А внятного идеологического месседжа у нас не хватает. Потому что у нас эта жвачка продолжается: «Да, украинцы, братские народы, а давайте туда еще их поцелуем, а давайте отпразднуем юбилей Тараса Григорьевича Шевченко – великого русского и украинского писателя», который по большому счету нафиг никому не нужен.

А вот яркая картина того, что мы – русский народ – это и западнорусизм, и концепция триединства русского народа. К сожалению, во многом Россия, российские официальные структуры этого не проговаривают.

Мы это улавливаем в отдельных речах Владимира Владимировича, который говорит, что мы – крупнейший разделенный народ и фактически один народ», – заявил Селиванов.

Его идею поддержал представитель Института стран СНГ в Белоруссии Николай Сергеев, по мнению которого сейчас созрели уникальные исторические условия, «шанс построить реальное Союзное государство России и Белоруссии на основе идеологии «западнорусизма».

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