Россию призвали положить конец издевательствам над русскими Украины

23.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Если Россия активно не вмешается в ситуацию и не решит конфликт военным путём, Донбасс так или иначе будет интегрирован на Украину.

Об этом в ходе открытой панельной дискуссии в Москве заявил блогер, автор Telegram-канала «Под лёд» Свят Павлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в Донбассе уже задаются вопросом, а за что, зачем и почему всё это нужно? Русская весна – это замечательно, но семь лет жизни в условиях войны и физической военной угрозы со стороны Украины – взамен на что? Не очень понятно. Этот вопрос можно решить одним способом. Гуманитарная помощь – это здорово, это важно, культурная помощь – это замечательно, но вопрос Новороссии, вопрос русских людей, которые там живут (не только Новороссии, но и всего Юго-Востока Украины), можно решить одним способом: уничтожением украинской государственности в принципе, уничтожением Украины», – уверен блогер.

«Настроения у русских жителей Донбасса будут ухудшаться из года в год. Если Россия активно не вмешается в ситуацию, если не решит военным способом эту проблему (а другим её не решить), то Донбасс так или иначе будет интегрирован на Украину, чем это закончится, можно себя представить», – добавил Павлов.