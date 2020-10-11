Россию призвали помочь Армении, не вступая в войну

02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Москве не стоит вмешиваться в военный конфликт в Нагорном Карабахе, но и допустить поражение Еревана Россия не может.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатор», «Коммерсанту» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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«Прямое военное вмешательство в карабахский конфликт со стороны России было бы неразумным, учитывая, что такие действия немедленно лишили бы ее права выступать в роли ключевого посредника между сторонами. Нет никаких оснований полагать, что Москва выберет этот сценарий, учитывая все ее предыдущие заявления и неожиданно мягкую позицию, которую президент Путин занял по отношению к Турции, стоящей за спиной Баку.

Кроме того, в Москве не могут не отдавать себе отчет в том, что нынешнюю ситуацию во многом спровоцировал сам Никол Пашинян своими подчеркнуто резкими заявлениями в адрес Азербайджана, которых не допускали его предшественники», — считает эксперт.

«Впрочем, имея претензии к Николу Пашиняну, в Москве не могут допустить уход из орбиты ее влияния оскорбленной Армении — такой сценарий был бы плохим примером для отношений с другими союзниками на постсоветском пространстве и имел бы крайне неприятные последствия для стратегических интересов России во всей Евразии, добавляет Кортунов. – Поэтому отказываясь воевать за Армению, Россия должна рассмотреть варианты помощи Еревану, включая поставки вооружений, которые смогли бы уберечь ее союзника от поражения».