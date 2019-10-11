11.10.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Россию призвали продвигать свои интересы, а не играть в урегулирование конфликта

Власти Приднестровья и Молдовы симулируют стремление урегулировать приднестровский кризис, потому что их полностью устраивает нынешний статус-кво.

Об этом у себя в фейсбуке написал политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в очередной раз зашли в тупик. Я уже сбился со счета, в который раз. Каждый раз то Кишинев, то Тирасполь находят поводы и что-то там не подписывают. Необходимо признать, что стороны полностью устраивает сложившаяся ситуация. Потому как позволяет десятилетиями под предлогом переговоров использовать две юрисдикции, каждая из которых встроена в бизнес-схемы в ЕС, Украине и России», – отметил эксперт.

По его словам, на идее урегулирования выросло уже «целое поколение местных чиновников, общественников и политиков, которые кормятся с этой темы».

«России надо прекращать игру в урегулирование конфликта и планомерно продвигать свои интересы. На данный момент просматриваются следующие цели: гарантированный нейтралитет Кишинева; создание современной миротворческой базы в Приднестровье (в идеале расконсервировать аэродромом); защита интересов граждан России, постоянно проживающих в двух Молдавиях; стимулирование к переезду соотечественников в Россию», – написал Уралов.

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