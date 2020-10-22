Россию призывают давить на Лукашенко, иначе в новой Конституции похоронят Союзное государство

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Среди прочих изменений в конституцию в Белоруссии президент Александр Лукашенко может внести отказ от Союзного государства с Россией.

Об этом в эфире радио «Аврора» заявил председатель штаба Национально-освободительного движения (НОД) Нижегородской области Роман Зыков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же ждем изменений в конституцию Белоруссии. Я, например, жду, что строчку о Союзном государстве просто вычеркнут. Не будет такого понятия. В ситуации, когда мы жестко не давим на Беларусь, Лукашенко проводит линию суверенной Белоруссии», – сказал Зыков.

Он проанализировал недавнее высказывание Лукашенко на тему того, что «если народ решит быть в НАТО, пойдут в НАТО, если решит жить мирной, спокойной, тихой, культурной стране, значит, будем жить в такой стране».

«А что будет, если народ Белоруссии скажет: мы хотим единое отечество с Россией? На это он не отвечает, потому что его задача – оторвать народ Белоруссии от России при помощи Польши и Америки. Народ Белоруссии тянется к нам», – сказал Зыков.

По его мнению, Запад воспринимает Лукашенко как своего ставленника, иначе бы он давно ввел против него более жесткие санкции.

«Лукашенко действует в интересах Запада, с ними согласовано, он антироссийский. Но ввиду того, что он не готов радикализироваться и воевать с Россией, они радикализируют Беларусь», – сказал Зыков.