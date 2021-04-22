Россию призывают начать воплощение тезисов послания Путина и на Донбассе

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Если в плане военных побед говорить о каких-то сроках трудно, то выровнять уровень социальных стандартов граждан РФ на территории ЛДНР с уровнем Ростовской области – вполне решаемая задача в течение года.

Об этом во время общения с журналистами в кулуарах форума «Единство русских: защита прав и свобод» заявил экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня как для одессита это (защита русских по ту линию фронта – ред.) наиболее актуальный вопрос, который на этом форуме будет рассматриваться. Ни у кого нет готовых рецептов о том, как мы это будем делать, и для того, чтобы выработать эти механизмы, они должны звучать, как минимум сегодня… Должна звучать и проблематика, связанная с теми территориями, которые остались в составе Украины, такие как Одесса, как Харьков и т.д..

Мне кажется, нужно развивать социальную проблематику, потому что то, что прозвучало в послании федеральному собранию, чтобы граждане России, которые уже в огромном количестве сейчас проживают на территории ЛНР-ДНР, получили всю полноту социальных прав и возможностей, которые на сегодня есть на большой земле – это социальные выплаты, детские пособия. Это очень важная линия, чтобы фактически мы должны прийти к ситуации, когда Донбасс будет таким же субъектом РФ. Пусть это будет де-факто, а не де-юре, но разницы никакой между Ростовской областью и территорией ДНР быть не должно с точки зрения социальных стандартов в первую очередь», – заявил Васильев.

«Думаю, что то, о чём я сейчас говорю, вообще не требует какого-то сверхсложного… Когда мы говорим о тех территориях в составе Украины, когда говорим о каких-то военных моментах, здесь трудно говорить о сроках. А когда мы говорим о социальных стандартах, которые положены любому гражданину РФ, где бы он ни жил, то выровнять этот уровень можно в течение года, мне так кажется», – добавил одессит.