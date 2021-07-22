Россию призывают отметить 300-летие провозглашения империи

22.07.2021, Москва, Елена Острякова

Общественный совет, состоящий из ученых, публицистов и активистов, предлагает 2 ноября отметить 300-летие Российской империи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Мы столкнулись в 91-м году с появлением разных новых независимых государств, многие из которых теперь задним числом удлиняют свою историю. К этому можно относиться иронически, но факт остается фактом: народы, прежде давшие названия союзным республикам, впервые переживают период независимого государственного существования. А Российская Федерация является продолжателем Советского Союза, который в свою очередь, как бы он этого не отрицал, был продолжателем Российской империи. Речь идет о сохранении непрерывного государственного существования России как таковой», – сказал Затулин.

Он считает, что империя – дискуссионный термин, который многих пугает, поэтому инициатива отметить юбилей не возникла на государственном уровне.

«Империя – это альтернатива национальной раздробленности и не является синонимом национального государства, построенного по узко этническому признаку. Мы видим по соседству, как многонациональная Украина пытается превратиться в однонациональную моноэтническую страну, вытесняя из политической и общественной жизни другие этносы и народы, унижая их. Российская Федерация – альтернатива этому узколобому национализму, который на пространстве СНГ является фактом существования некоторых государств», – сказал Затулин.

Российская империя была провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года по окончании Северной войны, когда по прошению сенаторов Пётр I принял титулы императора Всероссийского и отца Отечества.