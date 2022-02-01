Россию призывают отнестись к визиту Джонсона в Киев как к серьёзнейшей угрозе
Эксперты напрасно недооценивают анонсированное создание альянса Великобритании, Польши и Украины.
Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил основатель партии «Союз левых сил» Василий Волга.
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«Этот альянс будет еще одним подтверждением того, о чем уже говорят на Украине – что Запад победил Россию в нынешнем противостояние вокруг непродвижения НАТО на Восток.
На самом деле, это серьезная вещь. Сегодня, когда Венгрия, Хорватия и Германия не дают втянуть Украину в НАТО, создаётся некая альтернатива этому. Это серьезный военный альянс, который уже сегодня анонсируется, как направленный против России. Он является одним из ответов НАТО и Запада на ультиматум России.
Проще говоря, Россия выставила ультиматум, а Запад самым хамским образом этот ультиматум отверг. И звучавшие ранее заявления относительно неизбежности вступления Украины в НАТО сегодня реализуется тем, что натовская инфраструктура будет развиваться на территории Украины под прикрытием вот этого вот «Тройственного союза», который сейчас создают тут.
Соответственно, будет продолжаться усиленное накачивание Украины вооружениями, развитие военной инфраструктуры. В Киеве натовских военных уже полным-полно.
То есть, это ответ Запада на ультиматум России – «нам плевать на ваши угрозы, вы ничего нам противопоставить не сможете, мы отвергаем все ваши ультиматумы, отвергаем ваше видение о безопасности в Европе, и мы продолжаем самым сильным образом формировать инфраструктуру НАТО», только теперь это будет делаться в формате «Тройственного союза», где главный будет Великобритания», – сказал Василий Волга.
Схожего мнения придерживается и российский политолог Сергей Марков.
Он также полагает, что «Украина фактически становится частью военной структуры НАТО без юридического оформления членства».
«Фактически найдена форма втягивания братской страны в НАТО без формального членства…. Это жесткий ответ на ультиматум России», – считает Марков.
Он перечисляет, что позволит Западу создание альянса с Украиной.
«1.Создать механизм совместной работы штабов вооруженных сил для предположительной военной операции против российской армии. Непосредственно в боевых действиях будут участвовать только военные братской страны. Но руководить военными действиями будут совместно британские и польские генеральные штабы.
2.Создать механизм совместной работы спецслужб трех стран. Прежде всего, в сфере военной разведки. Для борьбы с военной разведкой России.
3.Обеспечить массированные поставки вооружения в братскую страну для боевых действий.
4.Продемонстрировать сильную политическую волю на максимальный конфликт с Россией.
5.Создать механизм фактического вовлечения НАТО в возможный конфликт без юридического участия», – перечисляет Марков.
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