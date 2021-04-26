Россию пугают нефтью по 10 долларов

26.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Спрос на нефть начнет падать уже с 2023 года и к середине XXI века упадет на 70% по отношению к сегодняшнему.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie, специализирующейся на исследованиях и прогнозах в области энергетики. По их мнению, электрификация транспорта и промышленности может вытеснить нефть из энергобаланса и практически уничтожит рынок. В этом случае В этом случае, прогнозируют в Wood Mackenzie, уже к 2030 году цена Brent опустится до 37–42 долларов за баррель, а к 2050 году дойдет вообще до 10 долларов.

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Впрочем, далеко не все эксперты соглашаются с такими прогнозами.

«С приходом электрических моторов потребление топлива в транспортной сфере может уменьшиться, но процесс перехода более крупных потребителей, заводов и фабрик займет больше времени. Нефть используется также не только в производстве топлива, но и других материалов, необходимых для функционирования всех механических машин», – говорит Азиз Кенжаев, директор по развитию торговой платформы Overbit.

«Постепенный переход на «зеленые» заменители в перспективе 10–15 лет действительно способен уменьшить спрос на нефть и нефтепродукты, – соглашается Антон Скловец, аналитик «Фридом Финанс». – Будет постепенное снижение цены за баррель, но необходимо понимать, что реальных альтернатив нет, электромобили до сих пор на любителя, история с «электрогрузовиками» пока не получает продолжения, а самолеты и тяжелая техника работают на нефтепродуктах».

Кроме того, отмечается, что при составлении прогноза его авторы закрыли глаза на целый ряд факторов.

«Например, на то, что он, по сути, перечеркивает всю сланцевую революцию в США. Как утверждают сами сланцевики, разработка месторождений возможна лишь при цене выше $40 за баррель. А в эту отрасль вложены огромные инвестиции.

Или то, что падение цены до критического уровня путем сокращения его добычи будет сдерживать ОПЕК+, ведь от цен на нефть зависят бюджеты многих мировых держав, в том числе и России. Высокие котировки выгодны странам-поставщикам, и их падения ниже нужного уровня они не допустят. Наконец, и то, что нефть — исчерпаемый природный ресурс, цена на который по мере сокращения его запасов будет лишь расти», – резюмирует издание.