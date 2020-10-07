Россию пытаются измотать и вынудить капитулировать перед Западом

07.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Беспорядки в Белоруссии, нынешнее обострение в Нагорном Карабахе и очередной антиправительственный бунт в Киргизии готовились заранее для создания дестабилизирующего пояса вокруг России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на ранее опубликованный материал советника министра обороны России Андрея Ильницкого, описавшего, как США нашли способ ослабить Россию, не вторгаясь в ее пределы.

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Соответствующие планы звучали в докладе разведывательно-аналитического центра RAND (основная экспертная группа, которая вырабатывает стратегию внешней политики и безопасности США) под названием «Напряженная и разбалансированная Россия. Оценка вариантов воздействия» еще летом 2019 года.

Так, в документе перечислялись следующие первоочередные задачи США: поставить летальное оружие на Украину, поддержать боевиков в Сирии, сменить режимы в Белоруссии, Армении и Азербайджане, внести политический раскол в странах Средней Азии, после чего изолировать Приднестровье.

«Цель такой прокси-гибридной войны в том, чтобы всеми доступными методами измотать, «перенапрячь» государство противника: подорвать его экономику и политическую стабильность, повлиять на моральный дух населения, уменьшить волю к сопротивлению и в конечном счете вынудить элиты, а затем и страну, капитулировать перед Западом.

Для эффективности таких гибридных атак идет поиск уязвимостей, на которые направляется острие удара. Такая прокси-война, или информационно-гибридная война, Запада против России уже идет. Ее цель – демонтаж российского государства, превращение его в failed state», – писал ей Ильницкий.

Подводя итоги, он призывал не отсиживаться в обороне, а переходить в наступление.

«В обороне войну, и гибридную в том числе, не выиграть. Нужно концентрироваться и идти в атаку. В атаку на завоевание своего будущего… И главное: наша сила – в правде, держась которой мы преодолеем все трудности и вызовы на пути к целям, которые ставим, как бы там не старались сбить нас с пути истинного американские RAND-стратеги и их европейские вассалы, – резюмировал советник министра обороны РФ.