Россию пытаются подсадить на наркотики

10.09.2020, Москва, Олег Кравцов

Иностранное вмешательство во внутренние дела РФ заключается также в попытке увеличить число наркоманов в стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Российской газете» заявил глава созданной год назад в Госдуме Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что комиссия «выявила системное вмешательство из-за рубежа в нашу наркополитику, цель которого – увеличить количество употребляющих наркотики».

«Это представляет прямую угрозу демографическому росту в нашей стране и разрушает традиционные нравственные ценности, так как удар нацелен, в первую очередь, на молодежь», – подчеркнул депутат.

Он сообщил, что Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет.

«И в частности, ввести повышенную ответственность, если подобные действия повлекли по неосторожности смерть двух и более потерпевших, в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет. Принятие закона поможет очистить Интернет от сайтов и страниц в соцсетях, где продаются наркотики, и наказать длительными сроками лишения свободы организаторов и участников работающих под руководством зарубежных кураторов деструктивных групп, склоняющих подростков и молодежь к наркопотреблению», – сказал Пискарев.

По его словам, выпускники определенных зарубежных «тренингов», вернувшись домой, «занимаются пропагандой наркопотребления».