Россию пытаются развалить разыгрывая национально-религиозную карту

26.05.2020, Москва, Владимир Гладков

Вышедший недавно российский сериал «Зулейха открывает глаза» – «дрянное произведение», нацеленное на разжигание ненависти у татар против русских.

Об этом в эфире YouTube-канала «Я люблю кино» заявил российский писатель, публицист, переводчик, блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сериал «Зулейха открывает глаза» – абсолютно идиотское творение, сценарий – дрянь, актёрская игра – дрянь, режиссура – дрянь, монтаж – бред полный. Почему такое получается? Вот такие люди его изготовили, поставили и вывалили на экран.

Что хотели сказать мне эти люди? Эти люди мне показывают, из этого фильма вытекает, что русские в 20 веке устроили геноцид татарского народа. Если у татар что-то не так и что-то плохо, я теперь чётко знаю, кто в этом виноват – это русские, это они достойных татарских тружеников просто убивали ни за что. Убивали в поездах по пути следования, набивали в баржи, топили эти баржи с татарами вместе в Енисее, уничтожали всеми способами как могли», – возмутился он.

Также публицист рассказал, что религиозную и националистическую риторику используют для развала России.

«Развалили Советский Союз, теперь второй этап – нужно развалить Российскую Федерацию, как? Точно так же: Россия многонациональная страна, рассказывайте всем российским национальным меньшинствам, что они все пострадали от русских, пусть они от них отсоединяются.

Крымские татары должны владеть Крымом, а не Россия, татары должны владеть Татарстаном, башкиры Башкортостаном, всё должно развалится.

Жмите на религию, что русские ислам всячески угнетали, жмите на национальное, что строго русские вам все беды принесли. Стараются изо всех сил и показывают по российскому телевидению», – выразил негодование Пучков.