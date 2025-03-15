Россию пытаются убедить в слабости НАТО – Артамонов

Максим Столяров.  
15.03.2025 13:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 954
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия


Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать.

Об этом в интервью каналу «Союзное вече» заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». Он считает, что президент США Дональд Трамп не хочет развала НАТО.

Европа способна в короткие сроки мобилизовать людей и научиться воевать. Об этом в интервью каналу...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«И когда кто-то мне заявляет, что Трамп едва ли не хочет выйти из НАТО, я  хочу сказать: «Окститесь». Трамп уступает за усиление НАТО. Макрон, когда около пяти лет назад кричал о смерти головного мозга НАТО, не имел в виду, что НАТО надо распускать. Он имел в виду усиление НАТО за счет европейской компоненты. Создание франко-германской европейской армии, а это еще замысел де Голля, призванный усилить НАТО, а никак не отказаться от него», – сказал Артамонов.

По его словам, у россиян создают ложное впечатление, что НАТО якобы на грани распада.

«Это метод когнитивной подрывной войны. Это специальное расхолаживание людей, чтобы они почувствовали, что, казалось бы, мир близок. А страшнее нет, когда вы опустите оружие в тот момент, когда ваш враг вооружён до зубов, и готов вам нанести удар. Я это расцениваю именно как продолжение военных действий только в психологическом поле.

Смотрите, что произошло в результате. Европа получила желаемое, а именно оборонные контракты. А именно этого хотел Макрон как поставщик. На территории Европы около 60 тысяч солдат, а европейская армия обладает мобилизационными возможностями в два миллиона человек. И научиться воевать они могут очень быстро, при условии, что они проводили ротацию своего офицерского состава в ВСУ, вбирали боевой опыт и готовили собственные кадры», – добавил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить