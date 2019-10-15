Россию раскачивают изнутри по «методичке» RAND

15.10.2019, Москва, Александр Ростовцев

Тема информационной войны настолько избита и изъезжена, о ней так часто говорят по телевизору, что воспринимается она многими чем-то вроде медийного шума. Из-за этого практически незамеченным прошло заявление группы российских сенаторов во главе с Андреем Климовым в центральной прессе.

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщает, что располагает материалами о подготовке в Москве массовых беспорядков в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года, то есть в период выборной кампании, заявил глава комиссии Андрей Климов во вторник, 8 октября.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам сенатора, внешнее вмешательство во внутренние дела России, в том числе в выборы, – «объективная реальность, имеющая юридическое подтверждение и зримое административно-финансовое обеспечение». По мнению Климова, для «зарубежных оппонентов» РФ были важны не сами российские выборы или состав Мосгордумы, а возможность «провести серию акций по расшатыванию стабильности в стране».

В самом деле, внимательно читая массовые отзывы пользователей соцсетей за последние полгода, создаётся впечатление, что многие граждане России не воспринимают всерьёз действия западных кукловодов внутри страны, не отрицая при этом работу иностранной закулисы, например, на Украине. Так, например, слово «методичка» стало расхожим мемом, употребляемым в сетевых баталиях с наглухо зашоренными майдаунами.

Одним из главных изготовителей «методичек» по дестабилизации государств, является одиозная RAND Corporation, время от времени публикующая программные тексты с инструкциями по теме «Как нам обустроить Россию».

Наряду с такими американскими «мозговыми трестами», близкими к «неоконам», как Брукингский институт, Фонд «Наследие», «Институт Гувера», «Атлантический совет», «Проект за новый американский век», корпорация RAND возобновила разработку неприкрыто агрессивных планов воздействия на Россию, как раньше против СССР, с началом президентства Дональда Трампа.

Последняя подобная «методичка» была опубликована RAND в начале мая текущего года и имела красноречивое название «Перенапряжение России:

конкуренция с выгодных позиций».

Выгодными позициями, с точки зрения экспертов корпорации, является максимально неспортивное отношение к сопернику не переходящее в открытое столкновение. Или, проще, политика причинения мелких и не очень пакостей. Ну, как если бы во время спортивных состязаний некто добивался успеха подливая слабительное в питьё или засовывая толчёные стекла в обувь одного из фаворитов.

Прошедшие полгода свидетельствуют, что пункты из «методички» RAND,

касающиеся «гибридной войны» против России, выполняются с чёткой последовательностью, не являясь выдумкой конспирологов.

Очевидно, что посыл корпорации, работающей в интересах Конгресса США и Пентагона, «где надо» был услышан с последующим переходом к реализации «наиболее интересных предложений».

Как видно из документа, эксперты корпорации продумали многие аспекты агрессивного воздействия на Россию. А именно:

Экономическое сдерживание: экономические санкции, отток капиталов из страны, давление на нефтяном и газовом рынке, стимуляция коррупции, подкуп федерального и регионального руководства.

Психологическое воздействие: дискредитация системы выборов,

подрыв международного авторитета руководства страны, разжигание межнациональных, межрелигиозных и других конфликтов.

Чтобы не быть голословными, подкрепим слова фактами финансово-экономического, политического давления на Россию по методичке RAND, а также попыток вмешательства во внутренние дела нашей страны, особенно накануне единого дня голосования.

Предупреждаем, что далее читателя ждёт длинная «простыня», полная примеров и ссылок, так что интересующимся предлагается запастись вниманием, попкорном и толикой терпения.

Так, по данным «Финансовой газеты», с февраля по август 2019 года «отток капитала из России превратился в бегство», увеличившись в 1,6 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, достигнув $28 млрд ($17,6 год назад). Одной из главных причин оттока капитала является целенаправленный срыв рефинансирования Россией задолженности из-за западных санкций. При этом, сообщается, бегство денег из страны приходится на момент погашения долговых обязательств российскими банками перед западными контрагентами.

Напомним также, что американский истеблишмент, начиная с этого года, отказался от экономической конкуренции с российским оборонпромом на международном рынке оружия, вводя санкции против стран, планирующих приобрести у России современные средства ПВО. Тем не менее, объем поставок российских вооружений за рубеж не уменьшается, что подтверждают последние контракты с Турцией и Китаем. В то же время, американские образцы вооружений недавно дискредитировали себя в Саудовской Аравии, не сумев обеспечить безопасность нефтяной инфраструктуры. И вполне вероятно, что недавний визит Путина в арабское королевство был связан с обсуждением возможности замены американских ПВО на российские.

Сюда же можно отнести и усиление давления на европейцев с целью срыва строительства газопровода «Северный поток – 2» и второй очереди «Турецкого потока». Кроме того, Трамп угрожает вскрыть нефтяные погреба Америки с целью снижения мировых цен на нефть и агрессивно проталкивает дорогостоящий сжиженный газ из сланцевых месторождений США.

Далее. На странице 187 «методички» RAND приводятся рецепты для «снижения внутренней легитимности путинского режима путём проведения информационной кампании по разоблачению коррупции в ходе выборов в РФ».

Для этого специально обученные «наблюдатели» должны собирать и обрабатывать информацию, сравнивая текущие результаты с прогнозами альтернативных или «истинных» результатов, из чего впоследствии будут сделаны далеко идущие выводы.

Результаты и выводы должны широко распространяться в российском сегменте через социальные сети и Интернет. Финансирование необходимо производить не от правительства США, а от других организаций, к которым российские граждане будут настроены более толерантно или так, чтобы было трудно определить первоначальный источник.

Установлено, например, что российская НКО «Голос», специализирующаяся на мониторинге выборов, тесно связана с целым рядом европейских и американских фондов, финансируемых государственными структурами стран – членов ЕС, а также США.

Российским Минюстом НКО «Голос» была признана «иностранным агентом» и после череды судебных решений ликвидирована в конце 2016 года. Однако, актив организации и её руководство продолжают действовать.

Стоит отметить, что на предыдущих президентских выборах руководство движения «Голос» не скрывало иностранного финансирования. Сопредседатель движения Григорий Мельконьянц открыто признавался, что организация финансируется по линии ЕС и грантораздаточной конторы USAID. Как следует из финансовых отчётов по распределению грантов Еврокомиссии, за три последних года «Голос» получил только от щедрот ЕС порядка полумиллиона евро на осуществление своей деятельности. Кроме того, высокопоставленные сотрудники политического отдела посольства Канады в России замечены журналистами за посещением офиса «Голоса» в Москве.

Весьма интересующийся российскими выборами и формированием мнения населения «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада-центр») также получил статус «иноагента». По данным из открытых источников, центр занимается мониторингом выборов и сбором статистических данных по всей стране, проводя исследования, результаты которых направлены на снижение доверия к авторитету действующей власти в общественном сознании. Кроме того, по данным Минюста РФ «Левада-центр» в значительной степени финансируется из США, в том числе от Пентагона.

По данным ИА ФАН, представители ЦИК, Роскомнадзора, Совета Федерации и Общественной палаты РФ зафиксировали в единый день голосования 08.09.2019 г. и предшествующий ему «день тишины» сразу несколько фактов иностранного вмешательства в выборы в РФ. Накануне единого дня голосования, в «день тишины» было зафиксировано, что социальные сети Facebook, видеохостинг Youtube, поисковая система Google, несмотря на предупреждение Роскомнадзора, транслировалали рекламу придуманного блогером Навальным проекта по поддержке оппозиционных кандидатов «Умное голосование».

Кроме того, 08.09.2019 г. МИД Украины опубликовал на своем сайте сообщение с угрозами в адрес «всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму». Помимо прочего, Facebook неоднократно блокировал сообщения Мосгоризбиркома, в том числе о профилактике нарушений на выборах в Мосгордуму. В свою очередь, зарубежные СМИ, активно освещавшие процесс голосования, подавали информацию с акцентами в пользу оппозиционных кандидатов.

На странице 195 «методички» RAND заинтересованным лицам и организациям рекомендуется прибегать к информационному воздействию,

снижающему явку на выборах, чтобы затем рассуждать о неполной легитимности российской власти не заморачиваясь при этом европейскими параллелями.

Корпорация также рекомендует раздувать тему коррупции властей для повышения градуса протестного потенциала в обществе, а также проводить точечные информационные кампании для сталкивания лбами регионов с Центром с целью отвлечения внимания федеральных властей, или же действий, которые будут сочтены Москвой «потенциально вредными».

Так, например, издание «Мегаполис», в статье «Выборы закончились. Низкая явка, высокий накал» от 8 сентября 2019 года, ведётся откровенная

дискредитация прошедших выборов. Автор срывает покровы со «вбросом» бюллетеней на различных избирательных участках. Кроме того, в статье делается отдельный упор на низкую явку (около 35%) избирателей. Ссылаясь на данные грантоедов из организации «Голос», «Мегаполис» сообщает, что в ходе выборов было зафиксировано около 700 нарушений.

Практически в том же духе провела мониторинг единого дня голосования в Москве и Петербурге «Новая газета», более всего напирая не на факты, а на субъективные ощущения наблюдателей.

Также было заметно, что накануне выборов оппозиционные политики частенько использовали приёмчики «главного антикоррупционера России» Навального для дискредитации оппонентов.

В видеоролике Навального «Так живёт хозяин» в качестве антипримера представителя муниципальной власти выбран заместитель мэра Москвы П. Бирюков. Блогер с надрывом повествует о воровстве денег у народа, после чего делает обобщение: в каждом регионе действует чиновник, обладающий несметными богатствами, но виноват в этом лично Путин.

Вывод: «голосуйте за оппозицию, дорогие граждане, с нами такого не будет!»

Издание «Ведомости», от 03.09.2019 г. в статье «Россия не борется с коррупцией и злоупотреблением на выборах» рассказывает о глубокой озабоченности ЕС коррупцией в России.

По данным издания, группа государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) раскритиковала Россию за отсутствие прогресса в криминализации коррупционной деятельности и обеспечении прозрачности финансирования политических партий.

Критика СЕ больше всего напоминает обиду, вызванную тем обстоятельством, что в России якобы не прислушались к рекомендациям ГРЕКО, призванным повысить независимость избирательных комиссий и исключить злоупотребление служебными полномочиями при финансировании избирательных кампаний.

И так далее в том же духе.

«Методичка» также призывает «поощрять протесты и другое ненасильственное сопротивление». Эксперты RAND полагают, что «холодильник начинает побеждать телевизор» и падение уровня жизни россиян сделало поддержку российской власти неоднородной, снижая её легитимность. Организаторам протестов предлагается устраивать «скрытые вызовы, создающие опасность стабильности режима».

Сюжет «Рен ТВ», от 27.07.2019 г. «Изображая жертву, кто и зачем устроил погромы в Москве». Содержание документального фильма посвящено протестам в конце июле в Москве. Авторы материала приводят свидетельства организации митингов оппозицией, в том числе об умышленных столкновениях участников митинга с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, журналистам удалось доказать финансирование и взаимосвязь оппозиционеров, курировавших митинг, с американскими и европейскими спецслужбами.

Статья в «Комсомольской правде», от 23.08.2019 г. «Оппозиция против власти. Первый раунд». Легитимный отказ в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму независимым кандидатам от несистемной оппозиции стал поводом для проведения массовой информационной кампании по дискредитации руководства РФ и политического курса в целом. Непризнанные кандидаты, которые не смогли собрать достаточное количество подписей (а точнее, фальсифицировали списки, наполнив их «мёртвыми душами») для регистрации, стали выводить людей на улицы города для участия в несанкционированных протестах, целью которых было выведение информации о недовольстве народом действующей властью, а также настраивание общества против Кремля. За июль и август 2019 г. в западных и российских оппозиционных СМИ опубликовано большое количество материалов на тему протестов оппозиции в Москве в преддверии выборов.

Издание «ryb.ru», от 11.09.2019 г. «Миллиардеры, назначенные Россией». В статье уделяется пристальное внимание высокому уровню недовольства россиян жизнью в стране. Он обращает внимание на то, что десятки тысяч граждан вышли на улицы в знак протеста, а демонстрации выплеснули наружу целый ряд претензий, поводов для недовольства существующей системой управления в стране.

«Подрыв международного авторитета России».

Свежайший пример – 24 сентября Госдеп США саботировал выдачу виз 10 членам российской делегации накануне проведения очередной Генассамблеи ООН, в результате чего участие нашей страны в мероприятии прошло в неполном составе.

В американском истеблишменте идут откровенные разговоры о том, чтобы

изгнать Россию из всех международных организаций и форумов, но особенно – из Совбеза ООН. При этом высказывается мнение, что сделать это «будет очень просто».

На официальном уровне из США идёт непрекращающийся поток лжи и попытки скомпрометировать Россию в глазах международного сообщества.

Например, в августовском комментарии «Голосу Америки» об инциденте на полигоне в Северодвинске теперь уже бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон на голубом глазу рассказал, что успехами в создании гиперзвукового оружия Россия обязана похищенным у США военным технологиям.

Или, например, The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американском правительстве сообщает, что российская сторона подозревается в политическом убийстве гражданина Грузии и бывшего главаря чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили, произошедшем 23 августа в Берлине. При этом источник не имеет понятия, кто именно в России мог санкционировать подобную операцию.

Фактов так много, что их можно черпать из Интернета, как воду ведром из бездонного колодца, тем более, что затейники не слишком озабочены заметанием следов своих действий под ковёр. Мы же привели наиболее яркие и характерные примеры вмешательства в дела нашей страны, хорошо вписывающиеся в книгу рецептов от корпорации RAND.

Аналитики, в том числе из самого RAND, обоснованно считают, что военное давление и вовлечение России в новую гонку вооружений бесперспективно. Куда более эффективно, по их мнению, использовать экономическую уязвимость нашей страны с одновременным обострением протестного движения внутри страны, хотя и до определённых границ. Так, эксперты корпорации выражают боязнь, что ответом российской власти дестабилизаторам станет ликвидация либерального крыла правительства и замена их на жёстких государственников.

Кроме того, в России немалый вклад в информационное противодействие гибридным методам RAND вносят представители официальной власти: М.Захарова в МИД, И.Конашенков в Минобороны и Д.Песков в Администрации Президента – более половины их выступлений – это разоблачения фейков и дезинформации.

Нынешняя ситуация во многом напоминает «штормовые восьмидесятые» в СССР. В спокойные семидесятые годы общественная реакция на так называемых диссидентов (по сути, демшизы) напоминала отношение к отщепенцам и юродивым. Но постепенно, политические фрики приобрели ореол «мучеников и народной совести», хотя в народе всё ещё жили иллюзии о несокрушимости советского государства.

Дальнейшее развитие событий показало, что большинство этих людей находились на содержании многочисленных западных фондов, напрямую связанных с западными спецслужбами и занимавшихся «продвижением свободы слова и демократии в СССР». В независимой России весь этот мутный движняк вылился в открытую поддержку терроризма, местечкового сепаратизма, требований о немедленном разоружении и распаде страны на удельные княжества и байства, а также, передачу ядерного оружия под контроль какого-нибудь международного «Спортлото».

Прекрасно понимая, что российское общество получило хорошую прививку от демшизы и второго Сахарова в наше время не слепить, в связи с негодным качеством исходного материала, кукловоды действуют точечно, стараясь дестабилизировать ситуацию в первую очередь в регионах с высокой концентрацией политизированных граждан, разделяющих «либеральные или национальные идеи».

И вообще, как показывает обширная практика «цветных революций», для обрушения сложившейся государственной системы, достаточно организовать победу «оппозиции» в столицах.

В этой связи гражданам предлагается почаще вспоминать недавнее прошлое, думать своей головой и серьёзнее относиться к «методичкам» и их исполнителями, чтобы в один прекрасный день вновь не очутиться у разбитого корыта на обломках родной страны.