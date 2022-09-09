Россию решили добивать: Что приняли на сходке военных спонсоров Украины

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Новости Украины

Украинские военные поразили более 400 российских целей с помощью поставленных США дальнобойных реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Эту радостную для натовцев весть огласил на встрече в немецком Рамштайне председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

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«Мы видим реальные, измеряемые результаты в Украине благодаря применению этих систем. К примеру, украинцы поразили с помощью HIMARS около 400 целей, и у них был огромный разрушительный эффект», – цитирует американского генерала ВВС.

Накануне Рамштайна расклад был такой, что продолжение военных поставок Киеву находилось под вопросом. Европейские доноры хором жаловались на дефицит запасов, которые можно направить Киеву. В таких условиях Украине была позарез необходима наглядная демонстрация собственной успешности на полях сражений. По итогам же «Рамштайна» речь уже идет о передаче истребителей, танков и дальнобойных ракет ATACMS. Непонятки пока разве что по срокам передачи Украине всего этого добра.

А сегодня натовцы уже шлют новый сигнал Москве. Едва отбыв из Киева госсекретарь Блинкен обьявил о выделении Украине и еще 18 ее соседям 2,2 миллиарда долларов для поддержки долгосрочных инвестиций в их оборону. Это вдобавок к уже выделенному одной лишь Украине пакету в 675 миллионов долларов.

«Я распорядился выделить вооружение и оборудование на 675 миллионов долларов из запасов министерства обороны США для Украины, а также дополнительные 2,2 миллиарда долларов для поддержки долгосрочных инвестиций в оборону Украины и оборону еще 18 соседних стран. Соединенные Штаты продолжают быть с Украиной», – заявил Блинкен.

И слово «оборона» тут не должно никого обманывать. Российская угроза существует лишь в воображении восточноевропейских членов НАТО и является поводом для их милитаризации.

При этом, другие члены НАТО не отстают от Штатов в стремлении показать фигу Москве, вооружая Украину. Так, Норвегия объявила о передаче Киеву ракет Hellfire.

«Еще одна хорошая новость с «Рамштайн-5»: Норвегия предоставит ракеты Hellfire и приборы ночного видения для армии Украины. Это очень поможет нам в борьбе с российскими захватчиками», – заливается соловьем киевский министр Резников в Twitter.

Неудивительно, что такая западная щедрость совсем не мотивирует Киев к поиску мирного решения. Напротив, на Банковой пытаются угрожать.

«Что говорит миру эффективное украинское контрнаступление? 1. Украина доказала, что способна деоккупировать свои территории. Замораживания конфликта не будет. 2. Украина доказала, что может креативно и эффективно использовать современное западное оружие. 3. Российским войскам пора убираться. Будет больно», – пишет советник главы офиса Зеленского Подоляк.

А украинский министр юстиции Малюська вновь завел старую песню про репарации.

«Украина хочет взыскать с России военные репарации в размере не менее 300 миллиардов долларов США. На Генассамблее ООН Киев хочет достичь принятия резолюции, которая станет камнем основания международного механизма возмещения ущерба», – заявил чиновник в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.

По его подсчетам, сумма 300 млрд долларов соответствует остаткам банка России в странах G7, которые были заморожены в рамках санкций. Малюська потребовал предоставить доступ к счетам, а также зарубежным активам российских госкомпаний и конфискованному имуществу российских олигархов.

И в общем, за этими угрозами и бравадой не только западная щедрость, но и определенные успехи ВСУ «на земле». По заявлениям украинского Генштаба только на харьковском направлении украинцы продвинулись почти на 50 км за три дня. Это тот случай, когда пиар-сопровождению не нужно выдумывать перемоги.

Последние, пусть пока что и тактические, вполне очевидны и так. Другое дело, что пока что никто не может сказать, перерастут ли эти победы в стратегические и насколько хватит у украинцев наступательного потенциала.

Если исходить из последней статьи главкома ВСУ Залужного в соавторстве с генералом от партии Порошенко Михаилом Забродским, то Киев (читай стоящий за ним Запад) нацелены на войну в течение ближайшего года как на данность.

Добавьте к этому появившиеся синхронно сразу в нескольких западных СМИ аналитические материалы о готовности Украины отбить потерянные территории чуть ли не до нового года. Эти же тезисы потом озвучили слово в слово, как некие темники, ведущие представители Зе-режима.

А если так, то повышения ставок не избежать. Именно в таком контексте стоит понимать разговоры о необходимости оснащения ВСУ ракетами, способными бить вглубь российской территории. Отсюда и новые программы финансирования и долгосрочные стратегии и все остальное.

Россию решено добивать, а не мириться с нею. Но добивать не быстро, а медленно истощая переходом ресурсного противостояния на все более высокий уровень.

К сожалению для России, пока что все выглядит так, что основными союзником в борьбе с Западом являются скорее газ и нефть, нежели армия и флот. Это, если отталкиваться в выводах от степени эффективности на сугубо военном и энергетическом фронтах.