Россию с Лукашенко ждёт то же самое, что с Януковичем – политолог

19.06.2020, Киев, Игорь Петров

Россия ведет непоследовательную политику в отношении Белоруссии и ее президента, результатом чего является формирование в Белоруссии враждебного России режима.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

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«Основной противник Лукашенко, Бабарико – человек мутный. С одной стороны, он 20 лет работает в «Газпроме», разных его финансовых учреждениях. С другой, он озвучивает тезисы, которые можно считать антиросйискими – выход Белоруссии из ОДКБ, дистанцирование от России в экономической сфере, выстраивание каких-то самодостаточных схем торгово-экономического взаимодействия с другими странами мимо России.

Структура его кампании, и финансовая и организационная, очень хорошая – он собрал подписи чуть ли не быстрее самого Лукашенко. Надо было собрать 360 тыс подписей, у него собирать их вышло 10 тыс сборщиков. Собрать 360 тыс подписей, настоящих, не через ЖЭКи, не через базы данных, а реальные подписи реальных людей – задача сложная.

Поэтому мы видим противоречивую реакцию России. С одной стороны, «Газпром» заявляет, что происходит рейдерство, что арест Бабарико – политический заказ и т.д. С другой стороны, министр иностранных дел едет в Минск договариваться об участии Лукашенко в параде Победы и о прочей мире-дружбе-жвачке. Официальная Москва продолжает свою бессмысленную и беспощадную политику дотаций Белоруссии энергоресурсами в обмен на разговоры об интеграции.

Белоруссия обратилась к спецслужбам и правоохранительным органам 18 стран, в первую очередь США, с их огромным опытом борьбы с отмыванием денег. То есть, страна, которая официально является союзником России, обращается к США чтобы засудить российского банкира (акционерами Белгазпромбанка, которым руководит Бабарико, являются «Газпром» и «Газтранзит»). Минск обращается к США, т.е. к стране, которая вводит санкции против России и самой Белоруссии.

Кроме того, послам стран ЕС объясняется, что было предотвращено вмешательство во внутренние дела со стороны России. При этом сам Лукашенко выступает и заявляет, что он предотвратил Майдан, намекая, что это националисты мутят воду против него таким образом.

В общем, ситуация очень причудливая. И такие причудливые ситуации с Белоруссией будут до тех пор, пока российская политика продолжит оставаться такой же идиотской, как раньше – за свои же деньги формировать в соседней дружественной стране предпосылки для появления там враждебного антироссийского режима.

В общем, все то же самое, что было с Украиной при Януковиче и его предшественнике Кучме», – заключил Сергей Белашко.