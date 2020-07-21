Почему на Славянском базаре становится все меньше России

21.07.2020, Минск, Эльвира Мирсалимова

Первое, что бросается в глаза при просмотре белорусских телепрограмм – камуфлирование всего советского и общерусского. Зато сплошь вышиваночные рубахи и орнаменты по любому поводу.

Открывается новый мост в Витебске – утыкаем его орнаментом и расскажем об этом в каждом репортаже. Словно мост не может быть просто мостом, без клеймения конструкций.

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Можете себе представить, чтобы, например, в Германии на домах, мостах, тротуарах и прочих объектах повсюду шлёпали символ страны – чёрного орла? Впрочем, в 1930-40 годы было и такое…

На День независимости, который, напомню, является датой освобождения города Минска от немецко-фашистской оккупации, белорусский телеканал вёл трансляцию… из Мирского замка. Не с Линии Сталина, не с Кургана Славы, не из музея Великой Отечественной войны – из готического строения шляхетских магнатов.

Ведущая программы Вера Полякова, жена министра Макея, объяснила такой выбор своеобразно. Мол, настал мир, вот потому мы сейчас в местечке Мир, и гимн у нас начинается словами «мы, белорусы – мирные люди». Такая логика. Такими «аналогиями» скоро будут название улицы Советской интерпретировать, как одна бабка на этом месте советовала, в каком хуторе «лепш купляць мёд», оттого и называется «советской».

Рассказали про «Славянский базар» в Витебске. Отдельно отметили, что на конкурсе обычно побеждают представители Украины и Беларуси. Хотя, справедливости ради, представители республик бывшей Югославии получали ровно такое же количество наград.

Такая подача информации. Вроде как про Россию не говорим, точнее – нарочно промолчим. Вот и в этом году победа досталась белорусским исполнителям – и в основном конкурсе, и в детском.

А ведь можно было рассказать, как первые фестивали состоялись во многом благодаря финансированию российских бизнесменов, как ныне «Славянский базар в Витебске» финансируется, в том числе и из бюджета Союзного государства и является межгосударственным культурологическим проектом Союза России и Беларуси.

Ещё можно было бы добавить, что витебский Амфитеатр, в котором проходят концерты фестиваля, появился в городе благодаря стараниям композитора Игоря Лученка – одного из основателей нашей Республиканской партии труда и справедливости (РПТС), которая признаёт Крым российским.

Но разве впишется это в антироссийскую риторику, звучащую со всех утюгов?

Могла бы белорусская телеведущая возмутиться, мол, почему на фестивале был концерт «С Украиной в сердце», а выступления мастеров российской культуры – не было? Мол, где «С Россией в сердце»?

Демонстративное выпячивание отличий, желание продемонстрировать, что «они – не мы», приведёт к известному итогу – скатыванию в местечковость с последующим провинциальным забвением.

«Славянский базар» в этом году был скоротечен – отголоски пандемии. Всего четыре дня, вместо привычной недели. Сам факт проведения фестиваля в такой непростой период – уже подвиг. Тут, как говорится, нужно снять шляпу перед организаторами и участниками.

Вроде было всё, как всегда. Концерты, ярмарки, гуляния, встречи. Был и завсегдатай фестиваля Киркоров, сорвавший свою «дольчегабановскую» маску в момент открытия именной звезды на Аллее звёзд. Фестиваль был – это важно.

Однако очень хочется, чтобы как прежде, президенты трёх стран сидели бок о бок, в одной ложе, шутили, смеялись, наслаждались праздником, а Витебск хотя бы на неделю становился столицей славянского единства.