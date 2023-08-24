«Россию снова обманут»: Рожин против возобновления зерновой сделки

Возобновление «зерновой сделки» бессмысленно, потому что США не собираются выполнять требования России, озвученные в рамках этого соглашения.

Ни ООН, ни президент Турции Реджеп Эрдоган при этом гарантировать выполнение условий не смогут.

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Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный аналитик Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия свои условия озвучивала неоднократно, ни одно из этих условий за год с лишним выполнено не было – это общеизвестная ситуация. Нет никаких предпосылок, что США собираются выполнять хотя бы одно из этих условий. Если они не собираются, то что может говорить Эрдоган или ООН? Они могут заявлять, что пытаются, но если США блокируют эти условия, то, конечно, никаких возможностей у Эрдогана или ООН обеспечить выполнение российских условий нет.

Можно говорить: «Мы поверим генсеку ООН или Эрдогану, они пообещали, что в этот раз точно не обманут». Но вероятность того, что не обманут равна нулю, потому что США демонстрируют, что они не хотят выполнения каких-либо российских условий в рамках зерновой сделки. То есть подключения банков к SWIFT, допуска удобрений и тому подобное.

Наоборот, как мы видим по подрыву аммиакопровода, который шел на Одессу, понимаем, что это санкционированное мероприятие, характерный маркер того, что в том виде, в котором сделка существовала, она, конечно же, работать не будет», – заявил Рожин.