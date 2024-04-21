«Россию так и норовят стравить, расчленить, ограбить» – Монтян

Сергей Вредников.  
21.04.2024 21:13
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В случае военного или экономического поражения России победят только страны западного блока, а Украина в любом случае останется в числе проигравших.

Об этом на канале «Мультичел» заявила покинувшая Киев и переехавшая в Донецк киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае военного или экономического поражения России победят только страны западного блока, а Украина...

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«Чем грозит победа киевского нацистского режима жителям Востока Украины и гражданам России, если Украина вдруг победит?», – спросил ведущий.

«Если… то победит не Украина. Я уверена, что этого не случится, но если представить какую-то мегакатастрофу, если вдруг всю Россию залило паводком, и воевать никто не может, то победит не Украина. Победит Запад. Воюет не Украина, воюет Запад под личиной квазигосударственного колониального образования Салорейх», – сказала Монтян.

«А Украина, она разная. В том числе – и пророссийская, советская, прозападная, какая угодно. Точно так же, как и Россия самая разная, как и любая другая страна. Процентовка разная, она зависит от того, у какого какие ретрансляторы и какие элитки. Но это очень быстро всё меняется», – отметила она.

«А если случится этот «потом», её [Россию] просто стравят, расчленят, ограбят. В принципе, и пытаются это сделать изо всех сил. И началось-то это всё потому, что западным элиткам показалось, что слишком жирная территория, слишком много богатств, давайте ограбим. И зашли через Украину, при попустительстве России. Зачем вы признали этих тварей?..», – добавила адвокат.

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