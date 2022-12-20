Россию упорно пытаются лишить места в Совбезе ООН

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы лишить Россию членства в каких-только возможно органах ООН.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Голосу Америки» заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Она утверждает, что РФ «нарушила Устав ООН и бросила вызов всему, во что верит мир».

«Мы не считаем, что действия, которые Россия предпринимает в Украине, достойны страны, которая является постоянным членом Совбеза. Тем не менее она является постоянным членом. Итак, в Совбезе и ООН мы работаем над тем, чтобы изолировать и изгнать Россию из тех органов, где мы можем это сделать. Мы смогли отстранить ее от работы в Совете по правам человека. И мы будем продолжать осуждать действия России в Совбезе», – пообещала диплмоат.

Впрочем, экс-глава МВД Украины и один из главарей «оранжевого» Майдана Юрий Луценко говорит, что лишить Россию полномочий в Совбезе ООН можно не только за нарушение Устава организации.

«Мы назвали это величайшим геополитическим мошенничеством ХХ века. 24 декабря 1991 года произошло мошенническое действие со стороны России. И в результате этого РФ в ООН и Совет Безопасности попала абсолютно незаконным путем», – сказал Луценко в комментарии финансируемому США порталу «Крым. Реалии».

По его словам, в Совбезе есть письмо президента РФ Бориса Ельцина, базировавшееся на так называемой Алма-атинской декларации, подтвердившей прекращение существования СССР, и датированное 24 декабря 1991 года.

«Там было сказано, что правопреемниками СССР являются все 15 союзных республик, и при условии, что Россия гарантирует нам границы, мы не прочь, чтобы Россия заняла место СССР в ООН», – добавил политик.

Он считает, что это было «сомнительное решение, которое, по сути, подменяло действия Генеральной Ассамблеи.

«У нас также есть документы, которые свидетельствуют, что сами юристы ООН тогда указывали, что этот путь неправильный», – заявил Луценко.

Политик говорит, что сейчас вместе с другими дипломатами, в частности, бывшим постпредом Украины при ООН Владимиром Ельченко и юристами-международниками, работает над тем, чтобы заставить ООН приостановить полномочия России.

«Простейший путь сделать это – через Комитет подтверждения полномочий. Ведь перед каждой сессией Генеральной Ассамблеи этот орган подтверждает полномочия каждой делегации… Наша юридическая позиция должна лечь в основу решения Комитета по не подтверждению полномочия делегации Российской Федерации», – сказал собеседник издания.

Луценко надеется, что в ближайшие несколько месяцев парламенты ряда стран примут документы, где параллельно с признанием России страной-спонсором терроризма будет и призыв к приостановлению полномочий России в ООН.