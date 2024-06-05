Россию в войну втянул Запад. На очереди Китай – украинский политолог

США провоцируют Пекин на силовую операцию в отношении Тайваня, так как Западу выгодно развязать очередную войну.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня такое впечатление, что Запад всячески подталкивает Китай к оккупации Тайваня. Ну, почему вы до сих пор не оккупировали? Отличная ситуация! Ну, нас же ещё там нет, говорят американцы, но мы когда-то там будем. Но пока что нас там нет, почему вы до сих пор не напали на Тайвань?..

На самом деле, война Китая с Тайванем выгодна Западу, потому что это своеобразный капкан для Китая, это втягивание Китая в войну, которая может стать не маленькой и не победоносной. Плюс Китай во многом заинтересован в сотрудничестве с Тайванем. Годовой товарооборот между ними 300 млрд. долларов.

И в этой ситуации Китаю выгоднее торговать, чем воевать. Втягивание Китая в войну – это плюс ко всему и развязывание рук Западу для того, чтобы ввести дополнительные санкции», – сказал Бондаренко.