Россию выдавливают из Приднестровья. Санду анонсирует конфликт на весну

Елена Острякова.  
20.12.2023 14:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Украина выходит из международного формата «5+2» переговоров по Приднестровью из-за участия в них России.

Об этом посол по особым поручениям МИД Украины Павел Роговей заявил на встрече с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина выходит из международного формата «5+2» переговоров по Приднестровью из-за участия в них России....

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При этом он заверил, что Украина будет оказывать содействие в развитии диалога между Тирасполем и Кишиневом в формате «1+1», и поблагодарил за помощь украинским беженцам.

Президент ПМР напомнил дипломату, что Украина является участником формата «Постоянного совещания…» – гарантом переговорного процесса между Приднестровьем и Молдовой.

Перед визитом в Тирасполь Роговей встретился Кишиневе с молдавским вице-премьером «по реинтеграции» Олегом Серебряном и обсудил возможность «придать позитивный импульс процессу приднестровского урегулирования».

Серебрян утверждает, что процесс реинтеграции Приднестровья «принял новый оборот».

 «У России и Украины теперь другие приоритеты. Геополитическая ситуация изменилась, процесс реинтеграции принял новый оборот. То есть реинтеграция не происходит посредством переговоров, как это было раньше. Происходит постепенное внедрение молдавских законов в приднестровском регионе, их распространение», — заявил Серебрян в эфире телеканала TV8.

Президент Молдовы Майя Санду настроена не так миролюбиво. На днях она анонсировала военный конфликт в Приднестровье на весну.

«Мы думаем, что РФ продолжит попытки по дестабилизации, скорее всего они начнутся ближе к весне, будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики», – заявила Санду, выступая на телеканале PRO TV.

Военные расходы Молдовы в 2024 году вырастут в 4 раза по сравнению с прошлым десятилетием. В страну активно завозятся натовские вооружения.

Формат 5+2  – официально признанная платформа переговоров. Кишинев и Тирасполь представлены – как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – посредники, Евросоюз и США  – наблюдатели.

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