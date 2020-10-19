«Россию засасывает черная воронка» – новая страшилка от Соловья

19.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

Экономику Российской Федерации ждут тяжелые времена.

Об этом, передает корреспондент «Политнавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил оппозиционно настроенный к Кремлю российский политолог Валерий Соловей.

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«Черные дни еще впереди. Я знаю, что многие спасительные решения государством уже подготовлены. Просто финансовые чиновники ждут отмашки от верховной власти. Речь идет о возможном наполнении бюджета. Один из вариантов – девальвировать рубль. Вторая задача – снять инфляционный навес.

А потом можно и деноминировать национальную валюту. У нас один ноль на купюрах может исчезнуть при этом. И наши с вами зарплаты будут похожи на советские. Ну, у кого-то чуть больше, наверное. И многие проблемы, возможно, будут решены таким образом», – утверждает эксперт.

Он предполагает, что в начале этого года РФ вступила «в некую «черную воронку» .

«И скорость движения в этой воронке будет только убыстряться. Наша власть действует в определенных рамках. Эти рамки задаются нефтяными ценами, санкциями. Но мы не знаем, какие санкции могут последовать после выборов президента в США. Мы не знаем, кто победит», – заявил Соловей.

Напомним, что в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону Соловей заявил, что принадлежит к некой тайной организации.

«Существуют силы и личности, чье влияние превосходит любые силы. В частности, они сильнее ФСБ, сильнее Службы внешней разведки, сильнее Управления Генштаба. Это международные неправительственные организации, назовем их давайте так. Таких организаций в мире существует несколько. Я ассоциированный член восточно-европейского филиала одной из таких организаций», – утверждал Соловей.

Несмотря на такое явно неадекватное заявление «Комсомолка» представила своего собеседника как «политического Нострадамуса», прогнозы которого «сбываются с поразительной точностью».