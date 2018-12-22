Россию завалили поддельной минералкой «Ессентуки»

22.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время заседания попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову разобраться с продажей контрафактной минеральной воды источников Кавказа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проводили заседание Совета по интеллектуальной собственности, и речь шла о контрафактной минеральной воде, в частности на КавМинВодах, лицензии и патенты имеет там огромное количество компаний, а доступ к скважинам – три-четыре. Остальные под этикеткой «Есентуки», «Смирновская» гонят не пойми что.

Руководитель Роспатента уже направил обращение по нашей просьбе в правоохранительные органы, в МВД, прокуратуру, но я также попросила бы подключиться к этой теме, дать оценку тому, что у нас добывается из скважины, условно говоря, 50 тысяч тонн воды, а продаётся сто пятьдесят. Подключитесь к этой работе, примите меры», – обратилась Валентина Матвиенко к главе Роспотребнадзора.