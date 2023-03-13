Россию ждет новая экономическая политика или поражение в войне с Западом

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Прежняя экономическая политика привела Россию к существенному экономическому и технологическому отставанию от ведущих государств планеты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходят руководители российских предприятий.

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«России нужно создать условия для третьей индустриализации, тогда экономика начнет подниматься, а молодежь увидит перспективы», – считает председатель МЭФ, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин, слова которого приводит «Независимая газета».

По его словам, либералы и экономисты чубайсовско-гайдаровской школы говорят, что производство, мол, особо не нужно.

«Невыгодно производить самолеты, комбайны, автомобили – так давайте все эти продукты будут поставлять наши «партнеры», а мы будем поставлять им газ, нефть, алмазы. Эта парадигма действует до сих пор, хотя уже привела нас к отставанию от других государств в темпах экономического, технологического развития, к демографическим проблемам», – добавил Бабкин.

В свою очередь гендиректор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев считает, что у России не так много вариантов, чтобы избежать поражения в конфликте с Западом.

«Ключевым становится вопрос тыла и изменений правил экономической игры. В случае поражения смена власти в РФ неизбежна. Поэтому сейчас народ оказался в одной лодке с теми, кто рулит страной», – подчеркнул промышленник.

Он убежден, что для изменения политики «нужен толчок».

«Если раньше вопросы технологий, собственного производства или научно-промышленных школ мало кого волновали во власти, то сейчас это стало вопросом выживания страны», – говорит Боглаев.

Он не исключает, что запрос властей на формирование новой экономической и промышленной политики может появиться ближе к апрелю, «когда жареный петух доклюет», но счиатет возможным, что предложения промышленников могут быть и проигнорированы.