Россию ждут долгие годы борьбы с террористами и диверсантами – прогноз

18.08.2022  11:20 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Диверсии, Россия, Терроризм, Украина
Новости Украины

России придется долгие годы бороться с экстремизмом и терроризмом со стороны украинских и западных спецслужб.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России придется долгие годы бороться с экстремизмом и терроризмом со стороны украинских и западных...

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По мнению Мартьянова, западные структуры будут продолжать подготовку украинских диверсантов и оказывать им поддержку.

«Россия будет жить с этим долгие годы. Невозможно же украинцев всех, особенно, которые лояльны и прорусски настроены реально, считают себя русскими, запихать в фильтрационный лагерь. Нет, конечно. Мы же живем в 22-м году. Но то, что будут идти диверсионные акты и террористические акты – это 100 процентов, это неизбежно.

Россия сейчас в войне с коллективным Западом и наверняка какие-то люди там из соответствующих организаций, естественно, они тренируют этих диверсантов, подготавливают диверсантов – это старая добрая традиция. Всегда было и всегда будет. Это война», – заявил Мартьянов.

На это ведущая Вера Бытко подчеркнула, что диверсанты могут быть законспирированы среди бывших граждан Украины.

«Плохо то, что у нас некоторые депутаты и всякие лидеры общественного мнения, медийные лица били себя пяткой в грудь и добивались того, чтобы паспорта российские раздавали всем подряд, чуть ли не с вертолета украинцам. Теперь мы получаем, понимаешь», – сказала она.

Мартьянов же ответил, что выявлять такие элементы – задача российских правоохранительных и специальных органов.

«Давай уже откровенно говорить, не требуется никаких особых данных и понимания оперативной работы спецслужб, но любая диаспора всегда рассматривается в том числе как часть, поддерживающая организованные преступные группировки, или террористические группировки. Мы что, забыли, кто устроил в Москве в 70-е первый террористический акт? Армяне. Это же исторический факт.

Всегда, а особенно сейчас, на эмоциональном фоне войны, естественно, это работа ФСБ – выявлять это, ну и МВД тоже. Выявлять эти настроения, ячейки. А будут ли их поддерживать внутри диаспоры? Конечно, будут. Там же не все 100 процентов людей прорусские или хотят стать русскими. Нет, конечно, много людей туда пришло, которые изначально ненавидят Россию. Они будут поддерживать эти вещи, на них будут выходить спецслужбы того, что останется от Украины, через западные спецслужбы», – прогнозирует эксперт.

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