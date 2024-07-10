Россию ждут «оборонительные» ракетные атаки ВСУ – Bloomberg пишет, что Стармер дал отмашку

Сергей Рыжов.  
10.07.2024 11:54
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Сегодняшний Bloomberg  пишет, ссылаясь на нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера,  что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории России.

 «Стармер согласился с тем, что Украина сама решает, как она будет использовать ракеты Storm Shadow, подаренные Великобританией, отвечая на вопрос репортера Bloomberg. Он общался с журналистами во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне во вторник вечером», – говорится в публикации.

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Сегодняшний Bloomberg  пишет, ссылаясь на нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера,  что Украина может использовать...

Ракеты должны «очевидно использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом», – уточнил британский премьер, добавив, что Storm Shadow должны использоваться «в оборонительных целях». Последнее утверждение является не более чем риторической фигурой, учитывая военные реалии. По факту Киев будет сам решать каким образом манипулировать этим разрешением.


Таким образом, уточняет издание,  Стармер дал понять, что продолжит политику предыдущего консервативного кабинета по использованию британского дальнобойного оружия в войне Украины с Россией.

«Эти высказывания — первый раз, когда Стармер продемонстрировал политику своей новой администрации после победы на выборах. Они повторяют слова правительства его предшественника Риши Сунака, которое никогда прямо не заявляло, что разрешило Украине использовать Storm Shadows для ударов внутри России, но указывало на это, говоря, что Киев сам решает, как их развернуть. Кремль назвал это «очень опасным заявлением», – отмечает издание.

Комментируя попадание обломков от ракет на больницу «Охматдет» в Кмеве, Стармер сказал, что это было «абсолютно шокирующее, ужасающее нападение, которое стало очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита». Он добавил: «Долг каждого — описать это в таких терминах».

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