12.06.2021, Никифоров, Максим Никифоров
 
Африка, Дзен, Политика, Россия, Экономика
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Россотрудничество не отреагировало на деловые предложения бизнесменов из Судана

Суданская компания Job Center Co. выступила в СМИ с критикой в адрес российского Федерального...

Суданская компания Job Center Co. выступила в СМИ с критикой в адрес российского Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и гуманитарного сотрудничества (Россотрудничество) и его руководителя Евгения Примакова. Глава компании Мухаммад Фейсал Мухаммад рассказал, что с марта пытается добиться от ведомства реакции на предложения о гуманитарном сотрудничестве, однако в ведомстве так и не дали ответа по существу.

В конце марта 2021 года суданская Job Center Co. Ltd направила в Россотрудничество предложение открыть совместный центр гуманитарного сотрудничества в восточноафриканской стране. Никакого ответа получено так и не было, поэтому 20 мая суданцы повторили попытку — однако так же безрезультатно. Телефонные звонки также не принесли никакого результата — по словам Мухаммада, ответа по существу так и не было дано.

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Предприниматели из Судана повторили свои попытки 2 и 7 июня, обращаясь теперь лично к Евгению Примакову через соцсети и СМИ. Ответ не было — вероятно, глава Россотрудничества был слишком увлечен своим участием в престижных мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

«Ни на одно письмо Job Center Co. Ltd до сих пор не получено ответа из Россотрудничества! — констатируют суданцы. — Подобное развитие ситуации можно трактовать только так, что Евгению Александровичу Примакову комфортно в Москве, и ему нет дела до забот соотечественников и людей, считающих своей родиной Россию, которые волей судеб оказались в далекой Африканской стране».

В очередном письме суданцы вновь озвучили свои предложения по созданию гуманитарного центра, отмечая, что считают Россию очень важным партнером для Судана и хотят расширения сотрудничества. Не только официальный Хартум, но и рядовые граждане страны заинтересованы в развитии отношений с РФ — в частности, появления российский товаров на суданском рынке.

По всей видимости, эти предложения Россотрудничество не интересуют. Стоит отметить, что все сайты ведомства не обновляются также с марта 2021 года — возможно, ведомство парализовано по каким-то внутренним причинам и сейчас просто не способно выдать внятную реакцию на какие-либо предложения.


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