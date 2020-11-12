12.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Культура, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал, Соотечественники
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Россотрудничество объявило войну русофобским покровителям русского «Тотального диктанта»


Федеральное агентство «Россотрудничество» не будет поддерживать образовательную акцию «Тотальный диктант» в следующем 2021 году «по веским причинам».

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакого отношения к оптимизации нашей работы это решение не имеет, сам по себе проект «Тотальный диктант» хороший и интересный. Но не в 2021 году и не для Агентства», – написал Примаков.

Политолог Андрей Медведев считает, что решение «Россотрудничества» связано с тем, что для диктанта будет предложен текст писателя-русофоба Дмитрия Глуховского.

«Насколько я знаю, в следующем году Тотальный диктант будет работать с товарищем Глуховским. Директор фонда Тотальный диктант Ольга Ребковец говорит, что оный Глуховский написал «очень эмоциональный текст».

Ладно, оставим в стороне художественную ценность «Метро 2033». Однако у него есть вполне четкая позиция относительно России. Которая, конечно же унылая и бездарная… в России душно и плохо, Россия, по мнению Глуховского, вторглась на Украину и оккупировала Крым», – написал Медведев.


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