Россотрудничество проспало Белоруссию

23.06.2021, Москва, Федор Иванов

В прошлом году Белоруссия ворвалась в центр российской новостной повестки. Митинги, аресты, море эмоций со всех сторон. И лишь одна российская структура, работающая в Белоруссии, хранила в те дни стоическое спокойствие. По удивительному совпадению, именно эта структура отвечает за международное гуманитарное сотрудничество России.

В прошлом году Россотрудничество должно было получить мощный заряд энергии. Ведомство, которое приобрело в некоторых кругах репутацию скопления синекур для отставных чиновников и ушедших на покой журналистов-международников, возглавил Евгений Примаков – энергичный и вроде бы готовый внести новую свежую струю в медлительно катящиеся воды рутины агентства.



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В Белоруссии у ведомства – целых три представительства: в Минске, Бресте и Гомеле. Однако если мы попытаемся понять, как же Россотрудничество ведет борьбу за души и умы в республике, ближе которой России никого нет, то мы легко поймем, отчего Россия так мало влияет на происходящее в Белоруссии.

Дело в том, что никакой актуальной повестки для отделения Россотрудничества в Белоруссии, по сути, не существует. В августе 2020 года (пик противостояния в Минске) Россотр отделался цитатой официального заявления министра иностранных дел России да сухим сообщением, что россиян задерживали, но уже вернули домой. В остальном жизнь представителя состояла из памятных дат. Вот Российский центр науки и культуры в Минске напоминает, что 16 лет назад открылись Олимпийские игры в Афинах. Вот 170 лет назад экспедиция Невельского достигла устья Амура. Вот погиб Виктор Цой (30 лет назад).

В Пушкинских горах пройдут традиционные научные чтения. Особенно прекрасен раздел «Народная дипломатия» на сайте представительства – школьники приняли участие в тематических сменах «Саратовская Агломерация 2025».