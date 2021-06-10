Россотрудничество в Индии: зачем ведомству контракт с фигурантом дела о мошенничестве

Уже без малого год Евгений Примаков является главой Россотрудничества. Занимая руководящий пост, он пообещал, что сделает ведомство эффективным инструментом продвижения русской культуры и «мягкой силы» государства за рубежом.

Чиновник выразил намерения провести внутреннюю реструктуризацию и «жесткие чистки», пресечь возможность коррупции в агентстве и полностью изменить курс работы организации, отказавшись от «балалаечной дипломатии».

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Спустя почти 12 месяцев работы Примакова ситуация не претерпела изменений к лучшему. Напротив — к старым проблемам добавились новые, а громких внешнеполитических побед на счету организации так и не добавилось. Приходится лишь констатировать, что теперь Россотрудничество сдает позиции даже в регионах, заведомо благоприятных для взаимодействия.

В этом контексте показательной является ситуация в Индии. Москва и Нью-Дели исторически имели крепкие связи. В период СССР многие молодые индийцы получали образования в российских университетах, знали язык, знакомились с литературным наследием страны. Между государствами стабильно сохраняются хорошие связи.

Россотрудничество в этих условиях имеет широкие возможности для деятельности практически по всем социокультурным направлениям. Однако и тут ведомство Евгения Примакова сумело ухудшить ситуацию.

В престижном дипломатическом районе Нью-Дели сейчас размещается Российский центр науки и культуры (РЦНК), курируемый федеральным ведомством. Примечательным обстоятельством является то, что в этом же здании располагается офис компании RusEducation — эксклюзивного партнера Россотрудничества.

Эта организация является частной, ориентированной не столько на продвижение интересов государства, сколько на получении прибыли.

При этом ведомство по какой-то причине игнорирует тот факт, что его партнер уже на протяжении двух лет является фигурантом скандального дела о мошенничестве и коррупции при зачислении студентов из Индии в Тверской государственный медицинский университет.

Дело в том, что посредничество RusEducation оказалось чревато для граждан азиатской страны крупными переплатами за обучение. Данная проблема уже стала причиной широкого общественного резонанса и привела к акциями протеста иностранных учащихся у посольства Индии в РФ и здания Следственного комитета.

Евгений Примаков за год работы не проявил внимания к необходимой проверке «эксклюзивного партнера» Россотрудничества, из-за чего Москва теперь дискредитирована перед Нью-Дели и индийским населением в целом. При этом сообщений о расторжении договора между РЦНК и RusEducation до сих пор так и нет.

Агентство в принципе пренебрегает своими прямыми обязанностями по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

Эпидемия коронавируса была тяжелым испытанием для всего мира, что особенно сказалось и в густонаселенной Индии. На протяжении минувшего года страна неоднократно переживала полный локдаун, постепенные снятия ограничений и введение новых. Усугублялась обстановка стихийными бедствиями и иными гуманитарными проблемами.

В этих условиях русская диаспора в Индии осталась брошенной на произвол судьбы — на сайте Россотрудничества нет никакой информации об усилиях по оказанию помощи соотечественникам.

Зато в этот непростой год для индийцев устроили фестиваль, приуроченный к 200-летию Федора Михайловича Достоевского и отпраздновали 60-ю годовщину полета Гагарина в космос. Хоть эти даты действительно важны в продвижении российской культуры, вряд ли такого рода мероприятия можно назвать мощным проявлением «мягкой силы» государства.

Политика Россотрудничества может привести к увеличению политической и экономической дистанции между РФ и Индией, что вряд ли можно назвать защитой национальных интересов.