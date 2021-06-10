10.06.2021,

Москва, Максим Никифоров

 
Дзен, Индия, Политика, Россия, Скандал
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Россотрудничество в Индии: зачем ведомству контракт с фигурантом дела о мошенничестве

Уже без малого год Евгений Примаков является главой Россотрудничества. Занимая руководящий пост, он пообещал,...

Уже без малого год Евгений Примаков является главой Россотрудничества. Занимая руководящий пост, он пообещал, что сделает ведомство эффективным инструментом продвижения русской культуры и «мягкой силы» государства за рубежом.

Чиновник выразил намерения провести внутреннюю реструктуризацию и «жесткие чистки», пресечь возможность коррупции в агентстве и полностью изменить курс работы организации, отказавшись от «балалаечной дипломатии».

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Спустя почти 12 месяцев работы Примакова ситуация не претерпела изменений к лучшему. Напротив — к старым проблемам добавились новые, а громких внешнеполитических побед на счету организации так и не добавилось. Приходится лишь констатировать, что теперь Россотрудничество сдает позиции даже в регионах, заведомо благоприятных для взаимодействия.

В этом контексте показательной является ситуация в Индии. Москва и Нью-Дели исторически имели крепкие связи. В период СССР многие молодые индийцы получали образования в российских университетах, знали язык, знакомились с литературным наследием страны. Между государствами стабильно сохраняются хорошие связи.

Россотрудничество в этих условиях имеет широкие возможности для деятельности практически по всем социокультурным направлениям. Однако и тут ведомство Евгения Примакова сумело ухудшить ситуацию.


В престижном дипломатическом районе Нью-Дели сейчас размещается Российский центр науки и культуры (РЦНК), курируемый федеральным ведомством. Примечательным обстоятельством является то, что в этом же здании располагается офис компании RusEducation — эксклюзивного партнера Россотрудничества.

Эта организация является частной, ориентированной не столько на продвижение интересов государства, сколько на получении прибыли.

При этом ведомство по какой-то причине игнорирует тот факт, что его партнер уже на протяжении двух лет является фигурантом скандального дела о мошенничестве и коррупции при зачислении студентов из Индии в Тверской государственный медицинский университет.

Дело в том, что посредничество RusEducation оказалось чревато для граждан азиатской страны крупными переплатами за обучение. Данная проблема уже стала причиной широкого общественного резонанса и привела к акциями протеста иностранных учащихся у посольства Индии в РФ и здания Следственного комитета.

Евгений Примаков за год работы не проявил внимания к необходимой проверке «эксклюзивного партнера» Россотрудничества, из-за чего Москва теперь дискредитирована перед Нью-Дели и индийским населением в целом. При этом сообщений о расторжении договора между РЦНК и RusEducation до сих пор так и нет.

Агентство в принципе пренебрегает своими прямыми обязанностями по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом.

Эпидемия коронавируса была тяжелым испытанием для всего мира, что особенно сказалось и в густонаселенной Индии. На протяжении минувшего года страна неоднократно переживала полный локдаун, постепенные снятия ограничений и введение новых. Усугублялась обстановка стихийными бедствиями и иными гуманитарными проблемами.

В этих условиях русская диаспора в Индии осталась брошенной на произвол судьбы — на сайте Россотрудничества нет никакой информации об усилиях по оказанию помощи соотечественникам.

Зато в этот непростой год для индийцев устроили фестиваль, приуроченный к 200-летию Федора Михайловича Достоевского и отпраздновали 60-ю годовщину полета Гагарина в космос. Хоть эти даты действительно важны в продвижении российской культуры, вряд ли такого рода мероприятия можно назвать мощным проявлением «мягкой силы» государства.

Политика Россотрудничества может привести к увеличению политической и экономической дистанции между РФ и Индией, что вряд ли можно назвать защитой национальных интересов.

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